İdam edilen darbeci komutanın karısı örneği Hayrunnisa Gül için mi verildi?

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, Twitter’da, 1962 ve 1963’te iki başarısız darbe girişiminin ardından idam edilen Albay Talat Aydemir’e gönderme yaparak, “Talat Aydemir, karısı yapacağı darbeden bir gün önce garnizon kuaföründe "Kocam hepsinin canına okuyacak" deyince tank başında enselenmişti” dedi.

Türkiye, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün veda resepsiyonunda Hayrunnisa Gül’ün “Bir turnusol döneminden geçiyoruz. Bu süreçte bazı yaşadıklarımızı, 28 Şubat döneminde benim başörtümün tartışıldığı günlerde bile yaşamadık. Şimdi ben de susuyorum, ama fazla susmayacağım; asıl intifadayı ben başlatacağım” sözlerini konuşurken, Fuat Uğur’un Talat Aydemir’in karısının söylediği iddia edilen sözleri gündeme getirmesi yeni bir tartışma başlattı.

Talat Aydemir, karısı yapacağı darbeden bir gün önce garnizon kuaföründe "Kocam hepsinin canına okuyacak" deyince tank başında enselenmişti. — Fuat Uğur (@FUATUGUR) 21 Ağustos 2014

Öte yandan, Fuat Uğur'un söz konusu tweeti attığı saatlerde, “GüllerinİntifadasıReiseSökmez” etiketinin Twitter’da Türkiye ve Dünya gündemine girmesi de dikkat çekti.

Atv Avrupa’da, “Avrupa’da Gündem” programını sunan, Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, Twitter’da, 10 Mayıs 1962 ve 20 Mayıs 1963’te iki başarısız darbe girişiminin ardından 5 Temmuz 1964’te idam edilen Albay Talat Aydemir’in karısının söylediği iddia edilen sözleri paylaştı.

Fuat Uğur, “Talat Aydemir, karısı yapacağı darbeden bir gün önce garnizon kuaföründe "Kocam hepsinin canına okuyacak" deyince tank başında enselenmişti” dedi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün veda resepsiyonunda eşi Hayrunnisa Gül’ün “Bir turnusol döneminden geçiyoruz. Bu süreçte bazı yaşadıklarımızı, 28 Şubat döneminde benim başörtümün tartışıldığı günlerde bile yaşamadık. Şimdi ben de susuyorum, ama fazla susmayacağım; asıl intifadayı ben başlatacağım” sözleri kamuoyunda tartışılmaya devam ederken, Fuat Uğur’un Talat Aydemir’in karısına gönderme yapması dikkat çekti.

Talat Aydemir kimdir?

1940 yılında Harp Okulu'nu ve 1954 yılında Harp Akademisi'ni bitirdi. 1956-1959 yılları arasında DP iktidarına karşı darbe yapmak için örgütlenen cuntada çalıştı. 1959 yılında Kore'ye gitti. 1960 Haziranına kadar orada kaldığı için 27 Mayıs 1960 hareketine katılamadı. Yurda dönünce Milli Birlik Komitesi'nce Kurmay Albay rütbesindeyken Kara Harp Okulu komutanlığına atandı. 22 Şubat 1962'de yapılan atama ve tutuklamalara karşı, askeri öğrencilerin de desteğini alarak hükümete karşı direniş hareketini örgütledi. Bu direniş hükümetle uzlaşma ile sonlandırıldı ve Aydemir emekli edildi, 10 Mayıs 1962'de çıkarılan özel af yasasıyla serbest bırakıldı.

20 Mayıs 1963'de Anayasa'da öngörülen reformların gerçekleştirilmediği gerekçesiyle ikinci darbe girişiminde bulundu fakat başarılı olamadı. Yapılan yargılamadan sonra Süvari Binbaşı Fethi Gürcan ile birlikte idama mahkûm edildi. 27 Haziran 1964 günü sabaha karşı hücresinden alınarak infaz için cezaevi müdürünün odasına getirildi ise de avukatının yaptığı bir son dakika başvurusu ile infaz ertelendi. Bu son hukuki girişimlerin de etkisiz kalmasının ardından, 8 gün sonra idam edildi.

Twitter’da gündem: #GüllerinİntifadasıReiseTutmaz

Fuat Uğur’un söz konusu tweeti attığı dakikalarda, “GüllerinİntifadasıReiseTutmaz” etiketi Twitter’da Türkiye ve Dünya gündeminde kendine yer buldu.

Söz konusu etiketle Twitter’da atılan tweetlerden bazıları şöyle:

Furkan Ertugrul ‏@FurkanErtugrull 18 dk.

Abdullah Gül önce Gullerinİntifadası ReiseTutmaz yanındaki PARALEL Ahmet Sever'e ne yapacağına karar vermeli

Ysn Gdkts ‏@Ysn_gdktas 19 dk.

Davutoğlu benim adamım diyen Gül, Lider Erdoğan'dan rol mü çalıyor

MERT ‏@aklinialirim58 9 dk.

Gullerinİntifadası ReiseTutmaz iste bu yüzden dışlandınız sizin mayaniz bizim davamıza asla uymaz hadi baska kapıya !!

SILA♔ ‏@SILAGAR 9 dk.

Türkiye Başbakan'ını kendi belirleyecek ve seçecek güçtedir, Kimseye kalmamıştır

Türkçe Rap ‏@turkcehiphop26 2 dk.

Yeni Başbakanı Milli Gullerinİntifadası ReiseTutmaz İradenin seçtiği Tayyip Erdoğan değil, Abdullah Gül belirledi:

CİMBOMLUNUZ ‏@sarnn_tatlms 2 dk.

Abdullah GÜL'ün gerçek niyeti Gullerinİntifadası ReiseTutmaz acaba Ahmet Davutoğlu'nun önünü kesmek mi?

BÜŞRA™ ‏@my_operaa 29 sn.

fazlasiyle guzel bir etiket

Gullerinİntifadası ReiseTutmaz