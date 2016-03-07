T24 LogoT24 Logo
Dünya

İdam cezasına çarptırılan Zarrab'ın ortağı Zencani böyle ağladı

Zencani, İran'da milyar dolarlık yolsuzluk suçlamasıyla 22 aydan beri cezaevinde tutuluyordu

07 Mart 2016 10:16

Türkiye'deki yolsuzluk operasyonlarının kilit ismi İran asıllı Reza Zarrab'ın ortağı Babek Zencani, idam cezasına çarptırıldı. Ayrıca Zencani'nin iki ortağı hakkında da idam kararı verildi. Karar sonrası Zencani'nin gözyaşı günün karesi oldu.

Zencani ve iki yardımcısının ‘fesat fil arz’ yani 'yeryüzünde fesat çıkarmak ' suçlamasından idama mahkûm edildiği açıklandı.

İran'da milyar dolarlık yolsuzluk suçlamasıyla 22 aydan beri cezaevinde tutulan Zencani'nin yargılanmasına 3 Ekim 2015 tarihinde başlanmıştı.

Hazırlanan iddianamede, Zencani'ye dolandırıcılık, sahtekarlık ve kara para aklama gibi çeşitli suçlamalar yöneltilerek "yeryüzünde fesat çıkardığı" söylenmişti. İran'da yeryüzünde fesat çıkarmanın cezası ise idam olarak düzenlenmiş durumda.

ETİKETLER

iranbabek zencanitürkiyegözyaşıağladıyolsuzlukidam cezası

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24