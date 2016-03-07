İdam cezasına çarptırılan Zarrab'ın ortağı Zencani böyle ağladı

Türkiye'deki yolsuzluk operasyonlarının kilit ismi İran asıllı Reza Zarrab'ın ortağı Babek Zencani, idam cezasına çarptırıldı. Ayrıca Zencani'nin iki ortağı hakkında da idam kararı verildi. Karar sonrası Zencani'nin gözyaşı günün karesi oldu.

Zencani ve iki yardımcısının ‘fesat fil arz’ yani 'yeryüzünde fesat çıkarmak ' suçlamasından idama mahkûm edildiği açıklandı.

İran'da milyar dolarlık yolsuzluk suçlamasıyla 22 aydan beri cezaevinde tutulan Zencani'nin yargılanmasına 3 Ekim 2015 tarihinde başlanmıştı.

Hazırlanan iddianamede, Zencani'ye dolandırıcılık, sahtekarlık ve kara para aklama gibi çeşitli suçlamalar yöneltilerek "yeryüzünde fesat çıkardığı" söylenmişti. İran'da yeryüzünde fesat çıkarmanın cezası ise idam olarak düzenlenmiş durumda.