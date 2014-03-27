T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

İdam cezalarının sayısı arttı

Uluslararası Af Örgütü yeni raporunda idam cezalarının sayısındaki artışa dikkat çekti.

27 Mart 2014 11:25


Uluslararası Af Örgütü’nün Berlin’de açıklanan raporuna göre 2013 yılında idam edilenlerin sayısı 778 oldu. Bir önceki yıl bu sayı 682’ydi. İstatistikler Çin’deki sayıları kapsamıyor, zira Pekin idam cezalarını devlet sırrı olarak değerlendiriyor ve kaç kişinin idam edildiği tam olarak bilinmiyor. Uluslararası Af Örgütü Çin'de her yıl binlerce kişinin idam edildiğini tahmin ediyor ve bu sayının tüm ülkelerdeki sayıdan daha fazla olduğu sanılıyor. Kuzey Kore’deki sayıların da güvenilir olmadığı kaydediliyor.

Rapora göre özellikle Irak ve İran’da infazlar alarm verici boyutlara ulaştı. Geçen yıl İran’da resmi idam cezaları 369, Irak’ta ise 169 olarak kaydedildi. Suudi Arabistan’da 79 kişi idam edilirken bu sayı ABD’de 39 ve Somali’de 34 olarak kayıtlara geçti.

'Az sayıda ülkede çok sayıda idam'

Uluslararası Af Örgütü’nün Almanya yönetiminin sözcüsü Oliver Hendrich “İdamların büyük bölümünün az sayıda ülkenin hesabına yazılmış olması hayret ve utanç verici” diye konuştu. İran’daki yargılamaların uluslararası standartlara uygun olmadığını belirten Hendrich Irak’ta verilen idam cezalarının belirsiz terörle mücadele yasalarına dayandırıldığını söyledi. Oliver Hendrich “Suudi Arabistan’da 18 yaşın altında üç suçlunun asılmış olması özellikle şoke edici” yorumunu yaptı. Endonezya, Kuveyt, Nijerya ve Vietnam’da yıllar sonra 2013’te tekrar insanların idam edilmiş olmasının da endişe verici olduğunu sözlerine ekledi.

Yıllardır idam cezalarının kaldırılması için çalışmalarda bulunan Uluslararası Af Örgütü’nün genel sekreteri Salil Shetty “bu yönde bir eğilim olduğuna” dikkat çekti. Shetty 140 ülkenin idam cezasını yasalardan ya da uygulamadan çıkardığına işaret ederek “İdam cezası gelecekte geçmişe ait bir konu haline gelecek" dedi. ABD’de Maryland idam cezasını kaldıran 18’inci eyalet olmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

UluslararasıBerlinPekinKoreIrakArabistanABDSomaliAlmanyaOliver HendrichHendrich IrakHendrichKuveyt NijeryaVietnamSalil ShettyMarylandWelle Türkçe EPD KNA AFP DPA EC/AG

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

17 yaşındaki genci, kavgalı olduğu kişiyi sandı; öldürdü ...

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24