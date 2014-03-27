İdam cezalarının sayısı arttı



Uluslararası Af Örgütü’nün Berlin’de açıklanan raporuna göre 2013 yılında idam edilenlerin sayısı 778 oldu. Bir önceki yıl bu sayı 682’ydi. İstatistikler Çin’deki sayıları kapsamıyor, zira Pekin idam cezalarını devlet sırrı olarak değerlendiriyor ve kaç kişinin idam edildiği tam olarak bilinmiyor. Uluslararası Af Örgütü Çin'de her yıl binlerce kişinin idam edildiğini tahmin ediyor ve bu sayının tüm ülkelerdeki sayıdan daha fazla olduğu sanılıyor. Kuzey Kore’deki sayıların da güvenilir olmadığı kaydediliyor.

Rapora göre özellikle Irak ve İran’da infazlar alarm verici boyutlara ulaştı. Geçen yıl İran’da resmi idam cezaları 369, Irak’ta ise 169 olarak kaydedildi. Suudi Arabistan’da 79 kişi idam edilirken bu sayı ABD’de 39 ve Somali’de 34 olarak kayıtlara geçti.

'Az sayıda ülkede çok sayıda idam'

Uluslararası Af Örgütü’nün Almanya yönetiminin sözcüsü Oliver Hendrich “İdamların büyük bölümünün az sayıda ülkenin hesabına yazılmış olması hayret ve utanç verici” diye konuştu. İran’daki yargılamaların uluslararası standartlara uygun olmadığını belirten Hendrich Irak’ta verilen idam cezalarının belirsiz terörle mücadele yasalarına dayandırıldığını söyledi. Oliver Hendrich “Suudi Arabistan’da 18 yaşın altında üç suçlunun asılmış olması özellikle şoke edici” yorumunu yaptı. Endonezya, Kuveyt, Nijerya ve Vietnam’da yıllar sonra 2013’te tekrar insanların idam edilmiş olmasının da endişe verici olduğunu sözlerine ekledi.

Yıllardır idam cezalarının kaldırılması için çalışmalarda bulunan Uluslararası Af Örgütü’nün genel sekreteri Salil Shetty “bu yönde bir eğilim olduğuna” dikkat çekti. Shetty 140 ülkenin idam cezasını yasalardan ya da uygulamadan çıkardığına işaret ederek “İdam cezası gelecekte geçmişe ait bir konu haline gelecek" dedi. ABD’de Maryland idam cezasını kaldıran 18’inci eyalet olmuştu.