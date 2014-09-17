İD için fetva verdiler



Suudi Arabistan'ın en büyük din konseyi olan İslam Alimleri Konseyi, İslam Devleti örgütüne karşı görüş bildirerek, Suudi Arabistan yönetimine örgütle mücadelede alınan karara rıza gösterdiklerini belirtti.

Ülkenin en üst düzey din alimlerinin yer aldığı konsey, İslam Devleti örgütü için fetva verdi. Alimler, 'terörizmin iğrenç bir suç' olduğunu ve yansıttıkları İslam'ın, gerçek İslam'ın tamamen zıddı olduğunu belirttiler.

Suudi Spa haber ajansının haberine göre çarşamba günü verilen fetvada konsey aynı zamanda Suudi yönetimin İslam Devleti örgütüne karşı başlatılan mücadeleye destek planlarına da rıza gösterdiklerini belirtti.

İslam Alimleri Konseyi, ülkenin en yetkili mercii konumunda. 21 din aliminin yer aldığı konseyin başkanlığını, Suudi Arabistan Büyük Müftüsü Şeyh Abdülaziz el eş-Şeyh yürütüyor.

Suudi Arabistan geçen hafta terörizmle mücadele kapsamında İslam Devleti örgütüne karşı mücadelede strateji belirlenen konferansa ev sahipliği yaptı. Örgüte karşı oluşturulan uluslararası ittifaka Suudi Arabistan da katıldı.