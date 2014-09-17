T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

İD için fetva verdiler

Suudi Arabistan'daki İslam Alimleri Konseyi, İslam Devleti örgütüne karşı tutumunu ortaya koydular.

17 Eylül 2014 23:07


Suudi Arabistan'ın en büyük din konseyi olan İslam Alimleri Konseyi, İslam Devleti örgütüne karşı görüş bildirerek, Suudi Arabistan yönetimine örgütle mücadelede alınan karara rıza gösterdiklerini belirtti.

Ülkenin en üst düzey din alimlerinin yer aldığı konsey, İslam Devleti örgütü için fetva verdi. Alimler, 'terörizmin iğrenç bir suç' olduğunu ve yansıttıkları İslam'ın, gerçek İslam'ın tamamen zıddı olduğunu belirttiler.

Suudi Spa haber ajansının haberine göre çarşamba günü verilen fetvada konsey aynı zamanda Suudi yönetimin İslam Devleti örgütüne karşı başlatılan mücadeleye destek planlarına da rıza gösterdiklerini belirtti.

İslam Alimleri Konseyi, ülkenin en yetkili mercii konumunda. 21 din aliminin yer aldığı konseyin başkanlığını, Suudi Arabistan Büyük Müftüsü Şeyh Abdülaziz el eş-Şeyh yürütüyor.

Suudi Arabistan geçen hafta terörizmle mücadele kapsamında İslam Devleti örgütüne karşı mücadelede strateji belirlenen konferansa ev sahipliği yaptı. Örgüte karşı oluşturulan uluslararası ittifaka Suudi Arabistan da katıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Suudi ArabistanAlimleri KonseyiDevletiArabistanSpaSuudiSuudi Arabistan Büyük MüftüsüAbdülazizDeutsche Welle Türkçe DW/dpa GA/ET

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24