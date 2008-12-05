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Spor

İçti, içti, tribünden düştü...

05 Aralık 2008 02:00


Udinese ile Dinamo Zagreb arasında oynanan UEFA Kupası karşılaşmasında inanılmaz bir olay yaşandı. Aşırı alkol alan bir Hırvat taraftar, tribünden aşağıya düşerek yaralandı.

UEFA Kupası'nda İtalya'nın Udinese ile Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımları arasında Friuli Stadı'nda oynanan karşılaşmasını başlamasına kısa bir süre kala aşırı alkol alan bir Dinamo Zagreb taraftarı, tribünden aşağıya düşerek yaralandı.

Hırvat taraftarın tribünün üst bölümüne tırmandığı, ancak dengesini kaybederek tribünün 10 metre aşağısında bulunan portatif tuvaletin üzerine düştüğü bildirildi.

Beyin travması geçiren ve burnu kırılan Hırvat taraftarın acilen Udinese'deki bir hastaneye kaldırıldığı ifade edilirken, taraftarın sağlık durumunun ciddi olmadığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.

Bu arada, Dinamo Zagreb taraftarlarının maçın ikinci yarısında meşale yakması nedeniyle karşılaşmaya 10 dakika ara verilmişti.

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