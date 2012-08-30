İçten: PKK'nın tehditlerine pabuç bırakmayız

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten, 16 yaşından bu yana PKK'dan tehdit aldığını belirterek, "PKK'nın bu tehditlerine pabuç bırakmayız" dedi.

İçten, PKK 'nın AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik ile kendisini kaçırma planı yaptığına ilişkin istihbarat bilgilerini değerlendirdi.

16 yaşından bu yana PKK 'dan tehdit aldığını ifade eden İçten, “Ne 16 yaşındayken, ne 20 yaşındayken ve ne de şimdi 38 yaşında PKK 'nın bu tehditlerine pabuç bırakmayız. Ne dedikleri, ne yapacakları da bizi ilgilendirmiyor. Biz işimize bakıyoruz” diye konuştu.

PKK 'nın, AK Parti 'li milletvekili profilinden çok rahatsız olduğunu kaydeden İçten, “ PKK bizden ne istiyor? PKK bize diyor ki 'standart vekil tiplemesinde bulun'. Nedir bu? Seçileceksin, Ankara 'ya gideceksin ve orada oturacaksın. Peki biz ne yapıyoruz? Biz her hafta sonu Diyarbakır 'a geliyoruz. Haftanın 4 günü Diyarbakır 'da halkımla iç içeyim. Ramazan 'da saat 02.00'de davulcuyla davul çalıyoruz. Diyarbakır 'ın güvenli bir şehir olduğunu göstermeye çalışıyor, vatandaşımızla iftar açıyoruz. Yani yarın seçim varmış gibi siyasi bir çalışma yapıyoruz. Bu da birilerini ciddi anlamda rahatsız ediyor. Çünkü bu çalışmayı yapamıyor birileri”

'Biz Allah'a güveniyoruz'

İçten, şöyle devam etti: “ Diyarbakır 'a yatırım getirmeye çalışıyoruz, iş imkanları sağlamaya çalışıyoruz, Diyarbakır 'ı şantiyeye çevirdik, istihdamın artmasına yönelik ciddi çalışmalarımız var. Sürekli halkımızla beraberiz. Biz bunları yapmaya çalışırken, PKK 'nın siyasi uzantısı BDP siyasi olarak bizle baş edemeyeceğini görüyor ki, siyasi olarak bizle baş edemeyenler silahlarla baş etmeye çalışıyor. PKK bizden rahatsızsa biz demek ki doğru yoldayız. Halkın menfaatine olan her şeyin karşısında oldular. Yol yaptık, yolunu yapımını engellediler, baraj yapıyoruz, barajın yapımını engelliyorlar. İş adamı getiriyoruz, iş adamını tehdit ediyorlar, sivil insanları katlediyorlar. PKK halkın menfaatine olan her şeyin karşısında olan bir örgüt”

Artan tehditler üzerine koruma alıp almadığına ilişkin soruya İçten, “Devlet elbette ki benimle birlikte siyaset yapan dostlarımı korumak isterse buna hayır demeyiz zaten. Ama şunu da biliyoruz; bizi asıl koruyacak kişi Allah'tır, biz Allah'a güveniyoruz. Allah istemediği sürece kul bir başkasına zarar veremez” diye cevap verdi.

'Mayının üzerinden geçmişiz'

İçten, yakın bir zamanda bir baraj açılışına giderken Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ile aynı araçta, yola bırakılan bir mayının üzerinden geçtiklerini belirterek, “Dolayısıyla Allah istemediği sürece bu terör örgütlerinin yapacağı bir şey yok. Bu bölgede siyaset yapan herkes bu riskle yüzleşir zaten” dedi.

Olayın, Diyarbakır Valiliği tarafından ortaya çıkarıldığını kaydeden İçten, “Yakalananlar oldu ve gidip bombanın bırakıldığı yeri tespit ettiler ve çıkardılar. Biz de bunu 3 gün sonra öğrendik. Biz hangi riskleri aldığımız farkındayız” şeklinde konuştu.

Diyarbakır 'da çocukları zorla PKK tarafından militan yapılmak üzere dağa çıkartılan ailelerin kendilerine sürekli feryatta bulunduğunu dile getiren İçten, “Muharrem İnce gibi olanlar, Diyarbakır 'da bir açıklama yapmaya dahi cesareti olmayanlar, bizim 15 yaşındaki çocuklar için kullandığımız kelimeler üzerine konuyu sulandırmaya çalıştılar. Biz dağa çıkartılan bu çocuklarla ilgili onları kurtarmamız gerektiğine ilişkin insani bir duruş sergiledik. PKK bizi karşısına almasına rağmen biz yine aynısını söylüyoruz. PKK tarafından kaçırılan ve zorla dağda tutulan çocuklarımız var, o çocuklarımızı bu durumdan nasıl kurtarırız diye bunun hesabını yapıyoruz. Bir de ideolojik olarak katılanlar var ki onlar zaten terörist faaliyet yapıyorlar. Sapla samanı birbirinden ayırmamız gerekir” diye konuştu.