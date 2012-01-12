-ICRC Somali'ye yardımı askıya aldı CENEVRE (A.A) - 12.01.2012 - Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Eşşebab militanlarının dağıtımı engellemesi üzerine Somali'nin güneye ve orta kesimlerindeki 1,1 milyon insana gıda dağıtımını askıya aldığını bildirdi. ICRC Somali heyeti başkanı Patrick Vial, yaptığı açıklamada, daha önce anlaşmaya varıldığı gibi, bu bölgelerde gıdaların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasından sorumlu yetkililerden güvence alınana kadar askıya alınma sürecinin devam edeceğini belirtti. Vial, yerel yetkililerin Aralık ayının ortalarından bu yana Orta Şebelle ve Galgadud bölgelerinde dağıtımı durdurduğunu vurguladı. ICRC, güvenlik ve lojistik sorunlarına rağmen Somali'ye yardım sağlayan birkaç bağımsız insani yardım kuruluşundan biri durumunda.