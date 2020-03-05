İcralar arttı, işletmeler vergi affı bekliyor

Bursa Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (BSMMMO) Başkanı Doğan Yılmaz, icra konularında işlemlerinin arttığını ve işletmecilerin vergi affı beklentisi içine girdiğini belirtti.

Muhasebeciler Haftası kapsamında medya kuruluşlarını ziyaret eden Bursa Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Doğan Yılmaz son zamanlarda artış gösteren icralarla ilgili vatandaşların af beklediğini belirterek, başkanlık sürecinde yapacağı projelerden bahsetti.



Kamuya hizmet etmekten gurur duyduklarını belirten Yılmaz, "Asıl işimizi yapamadığımız zaman küçük esnaf olsun, sanayici olsun onun yatırım kararlarında, kredi çekme durumlarında onlara yardımcı olalım biz bunu yapabiliriz ama sistem bize bu zamanı tanımıyor.



Geri kazanım payından bahsetmem lazım sadece bizi ilgilendiren bir konu değil. Mükelleflerimizin yüzde ellisini ilgilendiren bir konu her ay verilmesi bir konu bunun esnafa ve sanayiciye de büyük yükü var.



Hem ekonomik olarak hem de doğru olarak hazırlanması şeklinde. Yani kısacası biz sanayiciye, iş adamına ve esnafa yol gösterici olmak istiyoruz" diyerek sözlerine son verdi. (İHA)