-İCRADAN SATILIK JET ANKARA (A.A) - 15.05.2011 - Bakırköy 12. İcra Müdürlüğü, 8 kişilik jet yolcu uçağını icra nedeniyle satacak. A.A muhabirinin ''icramatik.com''dan aldığı bilgiye göre, bir borçtan dolayı rehinli olan 8 kişilik jet yolcu uçağı 8 milyon 857 bin 180 lira muhammen bedelle, açık artırma yoluyla satışa çıkarılacak. Uçağın satışı için birinci açık artırma, Bakırköy Adliyesi 265 numaralı duruşma salonunda, 27 Mayıs 2011'de, 10.20-10.30 saatleri arasında yapılacak. Alıcı çıkmadığı takdirde ikinci açık artırma, aynı yer ve saatlerde 1 Haziran 2011'de düzenlenecek. Uçağın teknik özelliklerine ilişkin rapor ile satış şartnamesi icra dosyasında görülebilecek.