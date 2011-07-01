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Ekonomi

İCRADAN SATILIK İNEK ANKARA (A.A)

01 Temmuz 2011 15:09

-İCRADAN SATILIK İNEK ANKARA (A.A) - 01.07.2011 - Amasya 1. İcra Dairesi, bir borçtan dolayı hacizli 5 adet canlı (kulaklıklı) ineği satışa çıkardı. Buna göre Holstein cinsi dişi inek, Holstein cinsi siyah alaca, Holstein cinsi erkek tosun, ve yerli kare cinsi dişi inek satılacak. Satış, 14 Temmuz 2011 tarihinde saat 11.00'de İlyas Köyü Kavaklı Mezrasında gerçekleştirilecek. Geniş bilgi almak isteyenler satış şartnamesini Amasya 1. İcra Dairesinden temin edebilecekler. -SİVAS'TA HAMAM HİSSESİ SATILACAK- Bu arada Sivas 3. İcra Müdürlüğü, Merkez ilçe Akdeğirmen Mahallesi 1 parselde kayıtlı 693,78 metrekare yüzölçümlü kargir hamamın 2/12 hissesini satışa çıkardı. Muhammen bedeli 68 bin 584 lira olan taşınmazın satışı, 2 Ağustos 2011 tarihinde saat 14.00'te Sivas 3. İcra Müdürlüğünde açık artırma suretiyle yapılacak. İhaleye katılmak isteyenler şartnameyi Sivas 3. İcra Müdürlüğünden temin edebilecekler.

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