-İCRADAN SATILIK ET İSTANBUL (A.A) - 23.10.2010 - İstanbul Maltepe'deki bir borçluya ait, şu an piyasa değeri 3 bin-3 bin 500 lira olan 100 kilogram et, 1.200 lira muhammen bedelle icraya düştü. İcralık.com'dan alınan bilgiye göre, muhammen bedeli 1.200 lira olarak belirlenen 100 kilogram ete, ilk ihalede alıcı çıkmadı. Kilogram başına 7,2 lira bedel belirlenen ilk ihalede satılamayan icralık et, 26 Ekim Salı günü 4,8 lira ikinci ihale bedeliyle satışa çıkacak. 100 kilogram et ihalesinin yanı sıra, 50 kilogram sucuk, 100 kavanoz reçel, 16 petek bal, 16 teneke zeytin de salı günü ihale yoluyla satılacak. Perşembe günü 18 bin lira muhammen bedelle 6 adet inek ve 200 lira muhammen bedelle 1 adet 4 aylık buzağı icradan satışa çıktı. İlk ihalede satılamayan inekler ve buzağı da salı günü yapılacak ihalede alıcı bekleyecek. -''ALICI, FİYATIN DÜŞMESİNİ BEKLİYOR''- İcralık.com'un kurucusu Can Emrah Özoral, ihaleye talep olduğunu belirterek, ''Et fiyatları ortalama 30-35 lira. 100 kilo etin 1.200 lira, yani kilosu 12 lira olduğunu, ilk ihaleye çıktığında yüzde 60 düşük fiyatla çıkacağını ve satılmazsa yüzde 40 fiyatına ikinci ihaleye çıkacağını düşünürsek, bu tüketici içinde kar sağlayacaktır'' dedi. Ortalama olarak ilanların 350-400 civarında tıklanırken, et ihalesi ilanının 1.274 kez tıklandığına dikkati çeken Özoral, 20 kişinin kendileriyle irtibata geçtiğini, özellikle depolama koşullarını sorduğunu ve ihaleye iştirak etmek istediklerini kaydetti. Özoral, daha önce çupra balık, koyun, kuzu, damızlık inek, hamile inek, kümes hayvanı, hindi gibi hayvanların ihale ilanlarını duyurduklarını ifade etti. Dün yapılan ihaleye çıkan 6 adet ineğe 18 bin lira ve 1 adet tahmini 4 aylık buzağıya 200 lira muhammen bedel biçildiğini anlatan Özoral, şu bilgileri verdi: ''Ortalama 2 yaşlarında bir inek 5 bin-7 bin lira arasında satılmaktadır. 1 buzağı 1.750-3.000 lira arasında satılmaktadır. Fakat ihaleye çıkan ineklerin tane değeri 3 bin TL ve birinci ihale fiyatı 1.800 lira, ikinci ihale fiyatı ise 1.200 liradır.'' Özoral, et, inek ve buzağının ilk ihalesinde satılamamasını, ''alıcılar, fiyatların biraz daha düşmesini bekliyor olabilir'' şeklinde yorumladı.