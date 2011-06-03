-İCRADAKİ YARIŞ ATINA ALICI ÇIKMADI ADANA (A.A) - 03.06.2011 - Adana 9. İcra Müdürlüğü tarafından 10 milyon liradan açık artırma yoluyla satışa çıkartılan safkan İngiliz yarış atına alıcı çıkmadı. Adana 9. İcra Müdürlüğü, bir borç nedeniyle hacizli olan ''fairson'' isimli, 19 Mart 2003 doğumlu safkan İngiliz yarış atını, Türkiye Jokey Kulübü Adana Yeşiloba Hipodrom Müdürlüğü'nde açık artırma yoluyla satışa çıkardı. Saat 14.00-14.30 arasında yapılan birinci açık artırmaya katılan olmadı. Alıcı çıkmaması üzerine ikinci açık artırmanın, 8 Haziran 2011 Çarşamba günü aynı yer ve saatte yapılacağı belirtildi.