İcradaki dosya sayısı 26 milyonu aştı

Ekonomik kriz, icra dosyalarının artmasına neden oldu. CHP'nin hazırladığı rapora göre ülke genelinde açılan icra davalarının sayısı 26 milyon 154 bine ulaştı.

Sözcü'nün haberine göre geçen hafta adliyelerin yeniden açılmasıyla birlikte icra dairelerinde yeniden uzun kuyruklar oluştu. Sadece 15-19 Haziran tarihleri arasında UYAP üzerinden toplam 244 bin 662 icra başvurusu yapıldı. Salgında çok sayıda kişinin işsiz kalması sonucunda önümüzdeki günlerde icra davalarının çığ gibi artmasından korkuluyor.

Raporda icra dairelerine geçen yıl 10 milyona yakın yeni dosya eklenirken, önceki yıldan devredenlerle birlikte toplam dosya sayısının 31 milyonu aştığına işaret edildi. Raporda yapılan değerlendirmeye göre, 2018'de sonuçlanmamış toplam 21 milyon 659 icra dosyası devralan icra dairelerine 2019'da 9 milyon 826 bin dosya eklendi. Böylece yıl içerisinde icra dairelerinde işlem gören dosya sayısı 31 milyon 485 bine kadar yükseldi.