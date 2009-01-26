İcraatların takipçisi 'Obametre'

ABD Başkanı Barack Obama'nın seçim sürecinde vadettiklerini yerine getirip getirmediği 'Obametre' ile ölçülüyor.



Florida'da yayımlanan St. Petersburg Times gazetesinin internet üzerinden başlattığı uygulamaya "Obametre" adı verildi.



Obama göreve başladıktan üç gün sonra açılan sitede, Obama'nın seçim kampanyası sırasında gerçekleştirme sözü verdiği 500 vaadi ve yanlarında da bu vaatlerle ilgili adım atılıp atılmadığı bilgisi yer alıyor.



Obama'nın vaatlerinden 7 tanesinin yanında "Yerine Getirildi", bir tanesinin yanında "Durduruldu-Ertelendi", 14'ünün yanında "Yapılma Aşamasında", 488'inin yanında ise "Henüz Hiçbir şey Yapılmadı" ibareleri yer alıyor.



"Yapılma Aşamasında" olan vaatler arasında, ABD'nin Küba'daki Guantanamo tutukevini kapatmak ile kızlarına yavru köpek almak da bulunuyor.

