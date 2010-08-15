İcra müdürlüklerinde dosyalara yetişilemiyor

T24 - Bin 178 icra müdürlüğü; banka kredisi, kredi kartı, fatura ve kira borçlarından oluşan milyonlarca icra dosyasını çözmekte gecikince sistem kilitlendi. Adalet Bakanlığı 300 icra müdürü ve müdür yardımcısı almak için düğmeye bastı

Küresel krizin etkisiyle patlayan icra ve iflas olayları adliyeleri de zor durumda bıraktı. Mahkemeler, icra davaları nedeniyle bunalırken, icra müdürlükleri de taleplere yetişemiyor. Personel eksiği nedeniyle istek yağmuruna tutulan Adalet Bakanlığı ise 300 icra müdürü ve müdür yardımcısı almak için düğmeye bastı. Açıktan ve naklen atamalar için başvurular 27 Ağustos'a kadar alınacak. 9 Ekim'deki sınavların ardından 300 icra müdürü ve yardımcısı, çeşitli illerde işbaşı yapacak.

Adalet Bakanlığı, icra müdürlüklerinin talebe yetişememesi nedeniyle; Kayseri, Konya, Erzurum, Sakarya gibi illerde nisanda 23 yeni icra müdürlüğü kurmuştu. Ancak, toplamda bin 178'e ulaşan icra müdürlükleri de banka kredilerinden kredi kartlarına, telefon ve elektrik faturalarından kiralara kadar yüz binlerce icra dosyasına yetişemedi. Üstelik yaşanan sıkıntı nedeniyle bazı icra dairelerinin aylar sonrasına gün verdiği belirtiliyor. Ellerinde yüzlerce icra davası bulunan avukatlar da tahsilatta zorlanıyor.

Bakırköy'de 717 bin dosya

İstanbul Barosu'nun verilerine göre, sadece Bakırköy Adliyesi'nde kurulu toplam 13 icra ve iflas dairesinde, 2009 itibarıyla 390 bin dosya bulunuyor. 2008'den devreden 327 bin 616 dosya da göz önüne alındığında toplam dosya sayısının 717 bin 616'yı bulduğu belirtiliyor. Türkiye genelinde ise toplam icra dosyası 14 milyona yaklaşıyor. İcra müdürlüklerine düşen ortalama dosya 12 bini buluyor. Bu rakam büyük şehirler göz önüne alındığında çok daha yüksek.

Barolar şikayetçi, hacze çıkılamıyor

İstanbul Barosu'ndan geçtiğimiz aylarda Adalet Bakanlığı'na gönderilen yazıda, 'Yoğunluk nedeniyle hacze çıkılamaz, dosya dahi bulunamaz hale gelmiştir. İcra Müdürlüklerinin iş yükünün artmasına rağmen çalışma koşulları ve fiziki yapı aynı oranda paralel bir artış göstermemiş, aksine bu dairelerin kötü koşulları geriye doğru gitmiştir. Çalışma şartlarının olumsuzluğu ise hizmetin kalitesini düşürmüş olmanın ötesinde hizmet verememe noktasına getirmiştir' uyarısı yer aldı. Personel takviyesi ve fiziki koşulların iyileştirilmesi çağrısının yer aldığı benzer talepler, Türkiye'nin çeşitli illerinden peyder pey Adalet Bakanlığı'na ulaştı.