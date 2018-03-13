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İcra memurunu tornavida ile yaralayıp avukatı darp eden zanlı yakalandı

Kadri KAYA /AYVALIK (BALIKESİR),(DHA)-BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde, yaklaşık 9 ay önce borcunu yapılandırmak için evine gelen icra memurunu tornavidayla yaralayan, yanındaki avukatı ise döverek darp ettikten sonra kayıplara karışan zanlı A

13 Mart 2018 23:17

Kadri KAYA /AYVALIK (BALIKESİR),(DHA)-BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde, yaklaşık 9 ay önce borcunu yapılandırmak için evine gelen icra memurunu tornavidayla yaralayan, yanındaki avukatı ise döverek darp ettikten sonra kayıplara karışan zanlı A.Ş., bugün yakalandı  ve sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Ayvalık Adliyesi\'nde görev yapan avukat Elif Ezgi Alp ve icra memuru Gürcan Uysal, 22 Haziran 2017 tarihinde, 15 bin TL’lik senet borcunu yapılandırmak üzere görüşmeye evine gittikleri borçlu A.Ş.\'nin saldırısına uğradı. Avukat Elif Ezgi Alp\'i darp eden, icra memuru Gürcan Uysal\'ı ise tornavidayla yaralayan A.Ş., olayın ardından kalıplara karıştı.  
Saldırı ile ilgili ilk duruşma 30 Kasım 2017 tarihinde, ikinci duruşma ise 27 Şubat 2018 tarihinde görüldü. Ancak A.Ş. firari durumda olduğu için duruşmalara katılmadı. Saldırıdan sonra kaçan A.Ş., bu sabah Ayvalık’ın Altınova Mahallesi’nde bir inşaatta yakalandı. Mahkemeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Ayvalık Baro Temsilcisi Av. Kemal Tutkopar, “Zanlı A.Ş yaklaşık 9 aydır firari durumdaydı. Olay tarihinden beri ifade vermedi. Bugün de, ‘kaçak değildim ailemin yanındaydım, çalışıyordum,  bugün de çalışırken polisler gelip aldı ’ şeklinde ifade verdi. Davaya müşteki vekili olarak 5 avukat katıldık ve bu ifadeye şaşırdık. Verdiği ifade mağdurların ve şahitlerin ifadesine uygun değildi. Tartışma neticesinde olay olmuş gibi anlattı. Bu ifade doğru değil, kabul etmedik.  Uzun süre kaçak olduğundan, öldürmeye tam teşebbüs olduğundan dolayı görevsizlik kararı verilmesini istedik. Hâkim bu taleplerimizi göz önüne alarak tutuklama kararı verdi” dedi.
Zanlı A.Ş.\'nin tutuklu olarak yargılanmasına, 11 Nisan 2018 tarihindeki duruşmayla devam edilecek.

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