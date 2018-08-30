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İcra memurları aracılığıyla annesine teslim edilmişti; başsavcılıktan açıklama

"Bakırköy 9. İcra Müdürlüğü'nce ilgili mahkeme kararı doğrultusunda yeniden mahkemesinden görüş sorulmak üzere kararın infaz edilebilir olduğunun bildirilmesi üzerine çocuk annesine teslim edilmiştir"

30 Ağustos 2018 15:45

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Bağcılar'da, önceki gün, 10 yaşındaki Yağmur Ç'nin  annesine verilmek üzere icra memurları tarafından 'zorla' alınmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada "Mahkeme kararı doğrultusunda yeniden mahkemesinden görüş sorulmak üzere kararın infaz edilebilir olduğunun bildirilmesi üzerine çocuk annesine teslim edilmiştir" denildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bazı basın yayın organlarında yer alan Bakırköy 9. İcra Müdürlüğünce küçük bir kızın annesine teslimine ilişkin haberler üzerine basın açıklaması yapma gereği hasıl olmuştur.

Bakırköy 7. Aile Mahkemesi'nin kararı ile velayeti annesine verilen habere konu çocuğun belirli günlerde babası ile şahsi ilişki kurmasına karar verildiği, belirli günlerde babasına teslim
edilen küçüğün annesine geri teslim edilmemesi üzerine annesinin müracaatı ile Bakırköy 9. İcra Müdürlüğü'nce ilgili mahkeme kararı doğrultusunda yeniden mahkemesinden görüş sorulmak üzere kararın infaz edilebilir olduğunun bildirilmesi üzerine çocuk annesine teslim edilmiştir. Yapılan işlemlerle ilgili görevliler tarafından tutanağa bağlanmış olup, konu hakkında adli ve idari soruşturma devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." 

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