İçme süt üretimi şubatta yüzde 10,5 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayına ilişkin süt ve süt üretim verilerini açıkladı. TÜİK verilerine göre İçme sütü üretimi ise şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 10,5 azaldı. Ocak ayında 132 bin 726 ton olan içme sütü üretimi, şubat ayında 118 bin 787 ton olarak gerçekleşti.

Şubat ayında ticari süt işletmelerince 789 bin 180 ton inek sütü toplandı. Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan tereyağı üretimi yüzde 74,5, ayran üretimi yüzde 31,5, yoğurt üretimi yüzde 11, toplanan inek sütü miktarı yüzde 1,3 arttı. Ancak şubat ayında yapılan inek peyniri üretimi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5, içme sütü üretimi yüzde 7,6 azaldı.

Ocak-şubat döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre tereyağı üretimi yüzde 65,4, ayran üretimi yüzde 30,1 artarken inek peyniri üretimi yüzde 8,3, içme sütü üretimi yüzde 8, toplanan inek sütü miktarı yüzde 2,4 ve yoğurt üretimi yüzde 0,3 azaldı.