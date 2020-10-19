İçlerinde TCDD, TPAO ve BOTAŞ da var: KİT'lerin finansman ihtiyacı gitgide büyüyor

İçlerinde TCDD, TPAO ve BOTAŞ'ın da olduğu önemli kamu iktisadi teşebbüslerinin (KİT) finansman ihtiyacı giderek artıyor.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, KİT’ler ve Bağlı Ortaklıklarının 2021 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespit Edilmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı. Karar ile kamu teşebbüslerinin 2021 yılı mali hedefleri de belli oldu. Buna göre teşebbüslerin büyük bir bölümünün gelecek yıl finansman ihtiyacı olacak. Bu yıl ile karşılaştırıldığında finansman ihtiyaçlarında artışlar söz konusu.

TCDD'in finansman ihtiyacı 16.7 milyar TL

En fazla finansman ihtiyacı olan kurum 16.7 milyar TL ile TCDD.

Kurumun gelecek yıl 12.6 milyar TL'lik yatırım yapması planlanıyor. Kurumun bu yılki finansman ihtiyacı 12.4 milyar TL'ydi. TCDD Taşımacılık AŞ’nin finansman ihtiyacı da bu yıla göre 2.1 milyar TL'den 2.7 milyar TL'ye yükseldi.

TPAO'nun finansman ihtiyacı 6.8 milyar TL

Finansman ihtiyacı olan KİT’ler içerisinde ikinci sırada ise 6.8 milyar TL, TPAO yer alıyor. Gelecek yıl 13.4 milyar TL yatırım yapması öngörülen TPAO’nun bu yıl finansman ihtiyacı yoktu. Başta Karadeniz olmak üzere doğalgaz aramalarına hız veren kurumun finansman ihtiyacının arttığı görülüyor.

BOTAŞ'ın finansman ihtiyacı 5.2 milyar TL

Finansman ihtiyacı olan kurumlar içerisinde 3. sırada BOTAŞ var. Gelecek yıl 6.1 milyar TL yatırım öngörülen BOTAŞ’ın finansman ihtiyacı ise 5.2 milyar TL. Yine bu yıl ile karşılaştırıldığında BOTAŞ’ın finansman ihtiyacının 4.1 milyar TLdan 5.2 milyar TLya çıktığı görülüyor.

Diğer KİT'lerde de durum benzer

ÇAYKUR gelecek yıl 10.1 milyon TL yatırım yapacak. Finansman ihtiyacı ise 1 milyar 35 milyon TL. Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ’nin yatırım tutarı 128.7 milyon TL, finansman ihtiyacı ise 1.1 milyar TL.

Dikkat çeken bir diğer artış da Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu’nda (TKİ) gerçekleşti. Bu yıl 465.5 milyon TL finansman ihtiyacı olan kurumun gelecek yılki finansman ihtiyacı 1.1 milyar TLya çıkacak. Kurum gelecek yıl 72.9 milyon TL yatırım yapacak. Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun (TTK) finansman ihtiyacı da 1.2 milyar TLdan, 1.4 milyar TLya yükselecek.