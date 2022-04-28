İçkiye zam geliyor

Türkiye Tekel Bayileri Paltformu Başkanı Özgür Aybaş, bazı alkol ürünlerine zam geleceğini duyurarak "Bunlar Zam değil yeme içme kültürüne yapılan yasaksız müdahale" ifadelerini kullandı.

Aybaş twitter hesabından yaptığı açıklamada "ZAM!!! Mey Diego firmasının attığı mesaj *15 Mayıs 2022* tarihinde tüm ürünlerde zam geçişi olacaktır. Zam oranı Rakı, votka ve viskilerde *yüzde 15 ile yüzde 20*, Şaraplarda ise *yüzde 35 ile yüzde 40* oranında geçmesi beklenmektedir. Bunlar Zam değil yeme içme kültürüne yapılan yasaksız müdahale" dedi.