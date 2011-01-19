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İçkili restoranda ailesiyle oturan çocuklara tutanak tutan amirlere ceza...

Çocuk Şube’den sorumlu emniyet müdür yardımcısı, çocuk şube müdürü ve yardımcısı görevinden alındı..

19 Ocak 2011 02:00

T24 - Ankara’daki içkili restoranlarda denetim yaparak ailelerin yanındaki çocuklarla ilgili tutanak tutan Çocuk Şube’den sorumlu emniyet müdür yardımcısı, çocuk şube müdürü ve yardımcısı görevinden alındı.

Parkta el ele gezen gençlere GBT uygulaması yaptıran Çankaya İlçe Emniyet Müdürü’nün de görev yeri değiştirildi. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:

Ankara Emniyet Müdürü Zeki Çatalkaya, kamuoyunda büyük tepki çeken uygulamalara imza atan polis müdürlerini dün görevden aldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) sonrası Çocuk Şube Müdürlüğü’ne tayin edilen Selçuk Doğuş, personel emrine alındı. Çocuk Şube’den sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Turgay Karabulak inşaat emlak, şube müdür yardımcısı Serkan Tecirlioğlu ise Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü emrine verildi. Basın ve Halkla İlişkilerden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı İsmail Hakkı Köklükaya Çocuk Şube’den sorumlu müdür yardımcılığına atanırken, Çocuk Şube Müdürlüğü’ne de Yenimahalle İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Demirbaş getirildi. 


Parkta sevgili denetleyen de gitti 

Kurtuluş Parkı’nda el ele gezen gençlere GBT kontrolü yaptıran müdürün ise görev yeri değiştirildi. 2 yıla yakındır Çankaya İlçe Emniyet Müdürü görevinde bulunan İsmail Oktay Özyardımcı, Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Yargıtay ile Başbakanlık arasındaki Vekaletler Caddesi’nde yaşanan park krizi nedeniyle de Trafik Şube Müdürü Ali Temiz ve Trafikten sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Fahrettin Şen’in de görev yeri değiştirildi. Temiz, Ulaştırma Şube Müdürlüğü’ne, Şen ise Yabancılardan Sorumlu Emnyet Müdür Yardımcılığı görevine getirildi.

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