İçki yasağıyla gündeme gelen Antalya Valisi Çin’de

Çin’in Anhui eyaletinin başkenti Hefei ile Antalya arasında kardeş şehir protokolü imzalandı. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, ziyaret çerçevesinde ekonomik temaslarda da bulundu. Vali Karaloğlu, Çin'deki ziyaretini resmi Twitter hesabından da Çin'in geleneksel kıyafetleriyle çektirdiği bir fotoğraflar paylaştı. Vali Karaoğlu, geçtiğimiz günlerde büyük tartışmalara neden olan 'açık alanda içki içilmesinin yasaklanması' sonrası gündeme gelmişti.

Çin'in Anhui eyaletinin başkenti Hefei'de düzenlenen protokol törenine Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile Çin Hükümet yetkilileri ve Anhui eyaleti temsilcileri katıldı. Anhui eyaletinin başkenti Hefei Belediyesinin de ziyaret edilerek, kurulması planlanan TurkTown ile ilgili niyet mektubunun imzalandığı protokol ile iki şehir arasında ticaret, yatırım, turizm, kültür-sanat ve eğitim alanlarında ilişkilerin geliştirilmesi hedefleniyor.

Twitter'dan paylaştı

Protokol sonrası, Çin’deki temaslarını resmi Twitter hesabı üzerinden de paylaşıp temaslar hakkında bilgi veren Karaloğlu’nun bir paylaşımı ise dikkat çekti. Çin’in geleneksel kıyafetleriyle bir tahtın üzerinde çekilmiş fotoğrafının altına “Bütün Çin’i selamladım, Antalya’ya davet ettim” diye yazdı.