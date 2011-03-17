İçki yasağında bir gariplik daha!

T24- Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun yayınladığı yönetmelik ile getirilen içki yasakları ile gazetelerin arka sayfalarına reklam da yasaklandı. Gerekçe: ‘’Spiker gazeteyi kaldırınca arka kapak görünür, içki reklamı olur’’

Getirilen bu yasağın gerekçesini, TAPDK Başkanı Mehmet Küçük, ‘’TV kanalları her sabah gazetelerden haber veriyor. Birinci sayfadaki başlıklar okunurken gazete kaldırıldığı için arka sayfa ekranda görünüyor ve içki reklamı ekrana geliyor’’ diyerek açıkladı.

7 Ocak günü Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğin 24. maddesi reklam yasaklarını düzenliyor. Bu maddede ‘’Gazete, dergi, broşür, katalog, ilan ile diğer yazılı medya ve elektronik iletişim araçları vasıtasıyla reklam yapılması halinde; çocuklara ve gençlere yönelik hazırlanan sayfa, ek, program, bölümler ile spor sayfalarında ve bu yayınların ilk ve son kapak sayfalarında alkollü içki reklamları yer alamaz’’’ deniliyor.



Meşhurlara da reklam yasağı

Aynı yönetmelik ile toplumda tanınan kişi ve grupların da içki reklamlarında rol alması yasaklanıyor. Bu maddede, ‘’Alkollü içki reklamlarında, herhangi bir alanda özel başarıya sahip veya kamuoyunun güvenini kazanmış veya medyada isim yapmış, çocuk ve gençler için örnek teşkil eden veya edebilecek kişi, karakter veya grup yer alamaz’’ hükmü bulunuyor.

TAPDK’nın çok tartışılan yeni yönetmeliğinin iptali için açılan dava da Danıştay’da devam ediyor. Yönetmelik ile catering şirketleri davet, organizasyon, konser, sergi ve açılışlara içki satışı yapamıyor. Kır düğünleri, nişanlar ve açık hava davetleri de yasaktan etkileniyor. 24 yaşına kadar gençlerin katıldığı etkinliklerde alkollü içki satışı ve sunumuna da yasak geldi. Efes Pilsen gibi spor kulüpleri isimlerini değiştirecek. Alkollü içkiler hediye, ödül, eşantiyon, promosyon olarak dağıtılamayacak. 20 cl ve altındaki alkollü içecekler bakkal, market ve büfelerde satılamayacak.