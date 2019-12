-İÇKİ VE SİGARA SATIŞINA YENİ DÜZENLEME ANKARA (A.A) - 07.01.2011 - Tütün mamulleri, dışarıdan görünmeyen ayrı bir bölmede, 18 yaşından küçüklerin doğrudan ulaşamaması için tedbir alınmak suretiyle satılabilecek. Akaryakıt istasyonlarının mağaza ve lokantalarında hacmen yüzde 5 alkolden fazla alkol içeren içkiler, süpermarket, büfe ve bakkallarda da hacmi 20 cl ve altındaki içkiler satılamayacak. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (TAPDK) uzun süredir üzerinde çalıştığı ''Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'' Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile tütün mamulleri ve alkollü içkilerin tanıtımına, satışına, sunumuna ve nihai tüketicilere ulaşmasına ilişkin her türlü faaliyetle ilgili usul ve esaslar düzenlendi. Efes Pilsen gibi spor kulüplerini de yakından ilgilendiren yeni Yönetmelik ile getirilen düzenlemeler şöyle: -Tütün mamulleri ve alkollü içkilerin toptan ve perakende satışı ile açık alkollü içki satışı faaliyetlerinde bulunacak kişiler, perakende satış belgesi almak zorunda olacak. İşyerlerine, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili meslek kuruluşları tarafından özel mevzuatına göre verilen izinler, Yönetmelik hükümlerine göre satış belgesi alma mükellefiyetini ortadan kaldırmayacak. -Yönetmelik kapsamındaki faaliyetler için fiziki bir işyerinin mevcudiyeti aranacak. Satış belgesinde belirtilen adres dışında satış veya sunum yapılamayacak. Alkollü içkilerin bilgi toplum hizmetleri vasıtasıyla ya da posta ve benzeri dağıtım hizmetleri yoluyla satışı, ancak satış belgesini haiz işyerlerinde yapılabilecek. İşyerlerinde tütün mamulleri ve alkollü içkilerin satıldığı otomatik satış makineleri bulundurulamayacak. Tütün mamulleri ve alkollü içkiler, her nevi oyun makineleri ile veya farklı yöntemlerde oyun ve bahse konu edilemeyecek. İşyerlerinde, 18 yaşını doldurmamış kişilere tütün mamulleri ve alkollü içkiler satılamayacak ve sunulamayacak. Yaş konusunda tereddüde düşülmesi halinde satıcı, talepte bulunan tüketiciden kimlik belgesi isteyecek ve 18 yaşından büyük olduğu bilgisine ulaştığında satış veya sunum yapabilecek. -SATIŞ FAALİYETİNE İLİŞKİN ESASLAR- -Toptan satışlar: Tütün mamulü ve alkollü içki üreticileri ile ithalatçılar, Kurumdan üretim, ithalat ve dağıtım faaliyetleri için almış oldukları belgeleri istinaden, toptan satıcılara ürünlerinin satışını ayrı bir toptan satış belgesi almalarına gerek bulunmaksızın yapabilecek. Bu kişilerin doğrudan açık alkollü içki satıcılarına veya perakende satıcılara satış yapmak istemeleri durumunda toptan satış belgesi almaları zorunlu olacak. Ürün alım-satımı yapılan her bir yer için de ayrı satış belgesi alınacak. Toptan satıcılar, belge almamış kişilerden ürün alamayacak. Nargile içim yerlerine yönelik yapılan nargilelik tütün mamulü satışı hariç, geçerli satış belgesi olmayanlara da ürün satamayacak. -Perakende satış faaliyetleri: Perakende satıcılar, satış belgesi almamış kişilerden ürün alamayacak. Bakkkal, market, süpermarket, hipermarket, kuruyemişçi, büfe olanlar ile münhasıran tütün mamulü veya alkollü içki satışı yapan kişiler, perakende satış belgesi talebinde bulunabilecek. -TÜTÜN MAMULÜ SATILAMAYACAK YER VE YÖNTEMLER- -Sağlık, eğitim ve öğretim, kültür ve spor hizmeti veriler yerlerde tütün mamulleri satılamayacak. Bilgi toplumu hizmetleri vasıtasıyla ya da posta ve benzeri dağıtım hizmetleri yoluyla tütün mamulü satışı ve teslimi yapılamayacak. -Açık alkollü içki satış belgesi bulunmayan perakende satış yapılan işyerlerinde, açık alkollü içki tüketilemeyecek ve sunumu yapılamayacak. -Belediye mücavir alanları ve konaklara yerleri hariç olmak üzere otoyol ve devlet karayollarında bulunan yapı ve tesislerde alkollü içki satılamayacak. -Öğrenci yurtları, spor kulüpleri, her türlü öğretim ve eğitim kurumları, kahvehane, kıraathane, pastane, bezik ve briç salonlarında alkollü içki satışı yapılamayacak. Akaryakıt istasyonlarının mağaza ve lokantalarında ise hacmen yüzde 5 alkolden fazla alkol içeren alkollü içkiler satılamayacak. -İNTERNETTEN SATIŞ- -Alkollü içkilerin bilgi toplum hizmetleri vasıtasıyla ya da posta ve benzeri dağıtım hizmetleri (elektronik ticaret) yoluyla satışı: Bu konuda faaliyette bulunmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, faaliyet konusuna uygun perakende satış belgesi almak ve buna ilişkin esaslara uymak zorunda olacak. Alkollü içkiler, televizyon, kablolu yayın, radyo ve kamu yayın araçlarıyla satılamayacak. Öğrenci yurtlarına, spor kulüplerine, her türlü öğretim ve eğitim kurumuna, kahvehanelere, kıraathanelere, pastanelere, bezik ve briç salonlarına, bilgi toplum hizmetleri ya da posta ve benzeri dağıtım hizmetleri yoluyla alkollü içki satışı ve teslimi yapılamayacak. Satış belgesi üzerinde yer alan internet adresi dışında başka bir internet adresinden de satış olmayacak. Farklı internet sitelerinden, alkollü içkilerin satışı için tahsis edilen internet sayfasına doğrudan bağlantı sağlanamayacak. İnternet üzerinden yapılan perakende satışlarda, bedel, ancak kredi kartı veya havale işlemi yoluyla tahsil edilebilecek. -SATIŞ BELGELERİNE İLİŞKİN ESASLAR- -Satış belgelerinin düzenlenmesi: Dernek ve birlik lokallerinde açık alkollü içki satışı yapmak isteyenlerden, mülki amirlikten alınmış izin belgesi aranacak. Alkollü içki sektörünün faaliyetine yönelik fuar, festival ve şenlik gibi geçici etkinlikler süresince kurulacak standlarda alkollü içki satış veya sunumunun yapılması amacıyla, etkinlik süresince geçerli olmak ve yönetmelikte belirlenen esaslara uygun şekilde faaliyet gerçekleştirmek koşuluyla, TAPDK'dan izin veren bir yazı talep edilecek. Buna ilişkin başvuruda, başvuru sahibi veya etkinliği organize eden gerçek veya tüzel kişi tarafından ilgili mahalde yetkili bulunan belediye veya il özel idareleri ya da mülki amirlikten alınmış alkollü içki satışına ilişkin izin belgesi istenecek. -Satış belgelerinin alındığı veya süre uzatım işleminin yapıldığı tarihe bakılmaksızın faaliyetine devam etmek isteyen satıcılar, takip eden yılın Ocak ayı başından Mart ayı sonuna kadar süre uzatım işlemini yaptıracak. -TÜTÜN MAMULLERİNİN SATIŞI, SUNUMU VE REKLAM- -Ürün temini ve ürün bulundurma: Perakenda satıcılar, işyerlerinde bulunduracakları tütün mamulleri ve tüketici seçeneklerini azaltacak veya tercihleri etkilemeye dönük piyasa istikrarını bozucu nitelikte uygulamalarda bulunamayacak. Perakende satıcılarla yapılacak anlaşmalarda, herhangi bir firmanın ürünleri lehine münhasır uygulama getiren veya üstünlük sağlayan, diğer firmalar aleyhine kısıtlayıcı ve zorlaştırıcı koşullar yer alamayacak. -Tütün mamulleri, işyerinin dışarıdan görünmeyen ayrı bir bölümünde, 18 yaşını doldurmamış kişilerin doğrudan ulaşamaması için tedbir alınmak suretiyle, çalışanların gözetim ve denetimi altında bulundurulup, satılabilecek. Satış üniteleri ya da alanları, dışarıdan görünmeyi hedefleyen şekilde dizayn edilemeyecek. Herhangi bir satış ünitesinin bulunmadığı ya da sığamayacağı kadar küçük alanlarda satış yapan perakende satıcılar, tütün mamullerini görünür, yüzü şeffaf olmayan dolaplarda bulunduracak. Büfeler hariç, tütün mamulleri, çocuklara yönelik materyaller, çocuk dergileri, kitap ve yayınları ile çocuk kıyafetleri, kırtasiye, oyuncaklar ile cips, çikolata, şekerleme benzeri çoğunlukla çocuklar tarafından tüketilen ürünlerle bitişik alanlarda satışa arz edilemeyecek. -Fiyat bildirimleri: Perakende satıcılarca satışa arz edilen her bir markanın bulunduğu rafın altına gelecek şekilde, beyaz zemin üzerine en fazla 10 punto büyüklüğünde siyah renkli harf ve rakamlarla güncel fiyat yazılacak. -REKLAM, SPONSORLUK VE PROMOSYON UYGULAMALARI- -Tütün ürünlerinin ve üretici firmaların isim, marka veya alametleri kullanılarak reklam ve tanıtım yapılamayacak. Üretim ve pazarlamacı firmalar, hiçbir etkinliğe isimlerini, amblemlerini ya da ürün markalarını ve işaretlerini kullanarak destek olamaz. -Herhangi bir tütün mamulünün alınması koşuluna bağlı kampanya ve promosyon düzenlenemez, eşantiyon, hediye, yardım, piyango gibi uygulamalar yapılamaz. -Perakende satıcılara ve tüketicilere yönelik bağlı satış uygulanamaz. Tüketiciyle yüz yüze aktif satış yöntemiyle elden satış ve dağıtım yapılamaz. -ALKOLLÜ İÇKİLERİN SATIŞI VE SUNUMU- -Alkollü içkilerin kullanımını ve satışını özendirici veya teşvik edici kampanya, promosyon, reklam ve tanıtım yapılamaz. -İşyerlerinde fiyatların bildirimi, alkollü içkilerin satışına tahsis edilmiş bölümlerde yer alması ve rakam ile yazıların 50 puntoyu aşmaması şartıyla yapılabilecek. Fiyat baskılı ambalajlar ile fiyat bildiriminde bulunulabilecek. -Alkollü içki perakende satıcıları, tüketici talebine konu alkollü içkileri, piyasa koşullarını ve talepleri dikkate alarak, tüketicilerin seçeneklerini azaltmayacak nicelikte, aynı kategorideki birden fazla firmanın ürünleri arasından tercih imkanı sunabileceği çeşitlilikte işyerlerinde bulunduracak. Alkollü içkilerin tamamının işyerinde bulundurulması ise zorunlu olmayacak. -Vergisiz satış mağazaları, münhasır alkollü içki satış yerleri, liman, hava limanı, hava meydanlarında bulunan perakende satıcılar haricinde, hacmi 20 cl ve altında bulunan ambalajlardaki alkollü içkiler, işyeri açma ve çalışma ruhsatında belirtilen faaliyet konusu bakkal, market, süpermarket, hipermarket, kuruyemişçi, büfe olan işyerlerinde bulundurulamayacak ve satılamayacak. -Alkollü içkiler, sadece bu ürünlerin satışına tahsis edilmiş alanda bulunan satış ünitelerinde sergilenecek. Büfeler hariç, alkollü içkiler, çoçuklara yönelik her türlü materyallere bitişik alanda satışa arz edilemeyecek.