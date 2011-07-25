'İçki ve domuz eti yasak, kiralar Euro üzerinden'

T24 - Konya'da önümüzdeki yıl açılacak Kent Plaza, mağaza kiralayanlara ilginç sözleşme imzalatıyor. Sadece yiyecek üzerine çalışacaklar değil, tekstilden çantacısına kadar AVM içindeki tüm mağazalar içki satmayacaklarını, ikram etmeyeceklerini ve domuz eti sokmayacaklarını taahhüt ediyor.



Haremlik selamlık uygulamaların yer aldığı "helal otel" furyası artarak sürerken, Konya'da yeni bir akımın daha başladığı ortaya çıktı. Vatan gazetesinin haberine göre önümüzdeki yıl kapılarını açacak olan Kent Plaza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, "helal AVM" olarak hizmete girecek. AVM'de kiralanan tüm mağazalar için yönetim ile kiracılar arasında imzalanan şartnamede, "içki ve domuz eti yasağı" yer alıyor. AVM yönetimi, sadece yiyecek alanında faaliyet gösterecek olanlar değil, çantacıdan saatçiye, çorapçıdan ayakkabıcıya tüm kiracılara aynı şartı getirdi ve "olası bir karşıt durumda sözleşmenin feshedileceğini" belirtti.



Kadınlarla erkeklerin tesettür mayolarıyla farklı havuzlara girdiği, farklı restoranlarda yediği ve farklı bölümlerde dinlendikleri, içki ikramı ve satışı yapılmayan, kamuoyunda "helal otel" olarak nitelendirilen işletmelerden sonra hayatımıza şimdi de "helal AVM"ler girecek. Bunun ilk örneği de önümüzdeki yıl Konya'da yaşanacak.



Konya'da yapımı devam eden ve önümüzdeki yıl başında kapılarını vatandaşlara açması beklenen Kent Plaza AVM ve Yaşam Merkezi, şimdiden kira anlaşmalarını yapmaya başladı. Çok sayıda şirket, AVM yönetiminden kira sözleşmesi istedi. Ancak sözleşmede şimdiye kadar rastlanmayan bir madde dikkat çekti. Söz konusu madde okununca, AVM yönetiminin hiçbir ayrım yapmaksızın, dükkan kiralayacak tüm işletmelere "içki ve domuz eti yasağı" getirdiği ortaya çıktı. Ayrıca "aksi durumda hareket edenlerin sözleşmesinin fesh edileceği" sözleşmede duyuruldu.

Sözleşme iptal edilir



Kent Plaza AVM ve Yaşam Merkezi kira Sözleşmesi'nde okuyanları şaşkına çeviren ve "tüm kiracıların uyması gereken şartlardan birisi olarak" yer alan madde şöyle:



"Kiracı, Kiralanan'da kendi bünyesi içinde işleteceği cafe, büfe vb. yerlerde restaurant ya da lokanta sınıfına girecek şekilde faaliyette bulanamaz; hiçbir şekilde alkollü içecek ya da yiyecek satışı, servisi ya da ikramı yapamaz; her ne suretle olursa olsun Kiralanan'da alkollü içecek içilemez, alkollü yiyecek yenilemez. Keza, domuz vb. eti ve domuz vb. eti ürünlerinin satışı, ikramı, servisi yapılamaz; tüketilemez, yenilemez; tüketilmesine ya da yenilmesine müsaade edilemez."



AVM'nin sahibi olan Deha Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd Şti tarafından hazırlanan sözleşmelerle bir ilke imza atılırken, içki veya domuz eti ikramı durumunda bile sözleşmenin geçersiz sayılacağı şartlara yansıdı.



Kira euro üzerinden yönetim domuz eti ve içkiyi yasaklarken, mağazaların kiralarını ise euroya bağladı. Metrekare kirası 5 bin euro+KDV olarak belirlendi.

6 katlı AVM'de 160 marka buluşacak



Kent Plaza, kent merkezinin kuzeybatısında, Konya-Antalya Karayolu üzerinde yer alıyor. Arsa, konut yerleşim bölgesi ile sanayi alanının kesiştiği bölgede bulunmasıyla da dikkat çekiyor.



"Alternatif kent merkezi" olması hedeflenerek planlanlandığı belirtilen AVM'de, alışveriş merkezi, konut ve otel de yer alıyor.







Toplam altı kattan oluşan yapının zemin katında dükkanlar, büyük mağazalar, birinci ve ikinci kattında dükkanlar, üçüncü kattında ise eğlence alanı bulunuyor.



160 markanın mağaza açacağı belirtilen Kent Plaza'da kiralanabilir alan 42 bin metrekare olarak telaffuz ediliyor.