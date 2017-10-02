 İçki şişelerinden 1.5 kilogram kokain çıktı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBULNarkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Brezilya\'nın Sao Paulo şehrinden Atatürk Havalimanına gelen bir kişinin valizindeki viski şişelerinde 1 kilo 571 gram kokain ele geçirdi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz salı günü Atatürk Havalimanı\'nda bir kişinin davranışlarından şüphelenerek takibe aldı. Polis ekipleri Brezilya\'nın Sao Paulo şehrinden gelen Şili uyruklu C.F.V.E.\'yi durdurarak valizi ve üstünü aradı. Polis ekipleri yaptığı aramalarda şüpheli C.F.V.E.\'nin valizinde bulunan 3 viski şişesine gizlenmiş 1 kilo 571 gram kokain buldu. Gözaltına alınan C.F.V.E. Vatan Caddesi\'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne getirilerek sorguya alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Şili uyruklu C.F.V.E. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.



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