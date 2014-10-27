İçki servisi dersi kaldırılsın tartışması

Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Vekili Ahmet Özer ve Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Çakırcı imzasıyla Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’na gönderilen yazıda, 11. sınıf ve 12. sınıfta bar ve servis bölümlerinde alkollü içki servisi yapmak dersinin zorunlu olmaktan çıkarılması istendi. Yeterlilik Tablosu’ndan kaldırılması talep edilen dersin, 18 yaşından küçük çocukların eğitim kurumlarında içki ile tanıştırıldığını, hatta hazırlanan kokteyllerin tadılmaya zorlandığını belirtildi. Eğitim Bir-Sen’in bu talebine turizmciler ve sendikaların tepki gösterdi.

Gamze Kolcu’nun Hürriyet’teki haberine göre Ahmet Özer, taleplerinin nedenini özetle şöyle açıkladı:

‘Alkolü yasaklayamayız, ama dersi meslek yüksek okulları kapsamına alabiliriz’

“Alkollü içki servisi dersi, yiyecek ve içecek hizmetleri alanının hem ‘bar’ hem de ‘servis’ dalında zorunlu ders olarak okutuluyor. Biz, söz konusu dersin servis dalından kaldırılmasını istiyoruz. 18 yaşından küçüklere sigara satışı bile yasakken eğitim kurumlarında çocukları içki ile tanıştırıyor, hazırladığı karışımları içmeye zorluyoruz. Söz konusu uygulama ne kanunlara ne de yönetmeliklere sığıyor. Dersin isteğe bağlı hale getirilmesini istiyoruz. Türkiye’de, alkollü içki servisi dersi almak istemeyen öğrencilerin çalışacağı yüzlerce alkolsüz otel hizmet veriyor. Turizm ülkesi olması sebebiyle alkolü yasaklayamayız, ama bu dersi meslek yüksek okulları kapsamına alabiliriz. İkinci bir alternatif olarak ise, alkollü içki servisini öğrenmek isteyen gençlere mezuniyetlerinin ardından halk eğitim merkezlerinde kurs verebiliriz.”

‘Turizme sektörüne darbe vurur’

Dersin tamamen kaldırılmasının, turizm sektörüne vurulacak ciddi bir darbe olacağını savunan Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Ayık, şunları söyledi:

“En katı İslam ülkelerinde bulunan otellerde bile bu hizmet veriliyor. Misafir ağırlayan bir konumdaysak talepler doğrultusunda hizmeti şekillendirmek zorundayız. Alkol, işimizin ayrılmaz parçası ve eğitimler tamamen ortadan kaldırılamaz. İnanış itibariyle çocuğun o dersi almak istememesi anlaşılabilir, ama dersin tamamen kaldırılması doğru olmaz. Türkiye’ye gelen 40 milyon yabancı misafirin alkol servisi talebini karşılayacak insanlar yetiştirememek, bizlerin de bu işi yapamayacağı anlamına gelir.”

‘Kafalarında ortaçağ modeli bir uygulama var’

Bakanlığa gönderilen talebi “çağdışı bir istek” olarak değerlendiren Eğitim-Sen Genel Başkanı Kamuran Karaca da şunları söyledi:

“Gericilik ve irtica kaygan bir tepe gibidir, bir adım atarsan asla orada duramaz, düşersin. Eğitim-Sen olarak içki içilsin demiyoruz ama toplum yaşamını dinsel kurallara göre düzenlemeyi de anlamıyoruz. Turizm ve otelcilik liselerinde alkollüyü, alkolsüzü ayırmak kadar abes bir durum olamaz. Bu çağda böyle bir ayrıştırmaya gitmek, yaşama sınırlama getirmek demokrasi ve özgürlük söylemleriyle çelişiyor. Kafalarında, bağnaz, ortaçağ modeli bir uygulama var ve onu adım adım yerine getirmeye çalışıyorlar. Meslek liselerinden bu dersi kaldırmak siyaseten bir zorlama anlamı taşır ve alkolün yasaklanmasına kadar gider. Çocuğun geleceğiyle oynamak, alkollü yerde çalışacak kişi sayısını azaltmak doğru bir adım değildir.”