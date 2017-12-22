İçki satışı çatışmasında ölüme 5 gözaltı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE\'de, alkol satışının yasak olduğu saat 22.00\'den sonra içki almak isteyen Yavuz Yüksel ile büfe sahipleri arasında çıkan tartışma, karşılıklı silahların ateşlendiği çatışmaya dönüştü. Yavuz Yüksel yaşamını yitirirken, büfe sahiplerinin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün gece Darıcı Mahallesi Darıcı Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Arslan ile Bülent Arslan\'ın işlettiği büfeye gelen Yavuz Yüksel içki satın almak istedi. Mustafa ve Bülent Arslan saat 22.00\'den sonra içki satışı yapamadıklarını belirtti. Dışarı çıkan Yavuz Yüksel tabancasını çıkararak ateş etti. Bülent Arslan da tüfekle karşılık verdi. Yavuz Yüksel vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralandı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Yavuz Yüksel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından Mustafa Arslan, Bülent Arslan ile birlikte 3 kişi daha gözaltına alındı. 5 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



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