İçki reklamı olan tabelalar kalkıyor

Alkol yasaklarını içeren kanunun bir maddesi daha 10 gün sonra yürürlüğe giriyor. Market, büfe, bakkal, lokanta gibi alkol satılan yerlerin, iç ve dış mekânlarında bulunan ve içki reklamı olan tabelalar kaldırılacak. Yasağa uymayanlara para cezası verilecek.

11 Haziran 2013 günü yürürlüğe giren ve gece 22.00'den sonra içki satışını yasaklayan 6487 sayılı kanunda, “Alkollü içkilerin her ne surette olursa olsun reklamı ve tanıtımı yapılamaz. İçki satışı yapılan yerlerin tabelaları, bir yıl içinde buna uygun hâle getirilir” düzenlemesine yer verildi.

Bir yıllık süre 11 Haziran 2014'de sona erecek. Bu tarihe kadar içki reklamı olan tabelalar kaldırılacak. Yasağa uymayan işletmelere 5-200 bin lira arasında ceza verilecek.

Gazeteport’un haberine göre; geçen yıl çıkarılan ve tartışmalara neden olan yasa ile Alkolde şu düzenlemeler getirildi:

REKLAM YASAK: Alkollü içkilerin reklamı ve tüketicilere yönelik tanıtımı yapılamaz. Bu ürünlerin kullanılmasını ve satışını özendiren veya teşvik eden kampanya, promosyon, etkinlik yapılamaz. Alkollü içkileri üreten, ithal eden ve pazarlayanlar, hiçbir etkinliğe ürünlerinin marka, amblem ya da işaretlerini kullanarak destek olamaz. TV’lerdeki dizi, film ve müzik kliplerinde alkollü içkiyi özendirici görüntülere yer verilemez.

EŞANTİYON YASAK: Alkollü içkileri üreten, ithal eden ve pazarlayanlar teşvik, hediye, eşantiyon, promosyon veya bedelsiz olarak alkollü içki dağıtamaz. Alkollü içkiler, 18 yaşını doldurmamış kişilere satılamaz veya sunulamaz. 18 yaşını doldurmayanlar, alkollü içkilerin üretim, pazarlama ve satışında istihdam edilemez.

SATIŞ YASAĞI: Alkollü içkiler, otomatik satış makineleri veya basın-yayın yoluyla tüketicilere satılamaz ve posta ile gönderilemez. 22:00 ila 06:00 saatleri arasında perakende olarak satılamaz. Sunum izni verilen yerlerde açık olarak tüketilebilir. Bu yerlerde tesis sınırları dışında tüketilmek üzere alkollü içki satışı yapılamaz. Alkollü içkiler, işletme dışından görülecek şekilde perakende olarak satışa arz edilemez.

KARAYOLLARINDA YASAK: Meskun mahaller ve konaklama yerleri hariç olmak üzere, otoyol ve devlet karayollarındaki yapı ve tesislerde alkollü içki satışına ve tüketimine izin verilmez. Öğrenci yurtları, sağlık hizmeti verilen yerler, spor müsabakası yapılan stadyum ve kapalı spor salonları, eğitim ve öğretim kurumları, kahvehane, kıraathane, pastane, bezik ve briç salonları ile akaryakıt istasyonlarının mağaza ve lokantalarında alkollü içki satışı yapılamaz.