İçki içtiği görüntüleri paylaştığı gerekçesiyle öğretmeni CİMER'e şikâyet ettiler

İstanbul Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi olarak çalışan yazar Özgün Emre Koç'un öğretmen eşini "içki içtiği görüntüleri" sosyal medyadan paylaştığı için "öğretmenliğe aykırı davranış" sergilediği gerekçesiyle CİMER'e şikâyet ettiler.

Twitter hesabından eşiyle fotoğrafını paylaşan Koç, "Şimdi bu sofrayı neden paylaşıyorum? Çünkü zavallının biri, öğretmen olan eşimi içki içtiği görüntüleri sosyal medyada paylaştığı için "öğretmenliğe aykırı davranış" diyerek CİMER'e şikâyet etmiş. Ve bugün ilçe milli eğitimden okula telefon edip gelsin konuşalım demişler" dedi.

Resmi bir evrak ya da tebligat olmadığını belirten Koç, "Sözlü olarak görüşmeye çağırıyorlar. Özel hayatında, okul dışında, kişisel alanında içki içtiği için... :) Elbette bu çağrıya karşılık vermeyecek. Bu şikayetten de hiçbir şey çıkmayacak. Biz bunlara pabuç bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

"Rezil insanların devri geçecek"

Koç şu ifadeleri kullandı:

"Belki işgüzar bir veli, belki bana husumet beslediği için bir şekilde bize zarar vermeye çalışan bir haysiyetsiz. Önemi yok. Önemli olan şu: Rezil insanların devri geçecek ve biz hep burada, olduğumuz yerde olmaya devam edeceğiz.

İsteyen içkisini içecek, isteyen başka bir yaşam tarzını benimseyecek, istediği gibi giyinecek, başını örtecek veya örtmeyecek, istediği şeye inanacak, isteyen istediğini özgürce eleştirecek ve söyleyecek. Bunu temin edeceğiz. Göğsümüzü gere gere burada olacağız."

Özel: Bu rezillikler son bulsun diye siyasetin içindeyiz

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, sosyal medya hesabından Koç'a destek verdi. Özel, ''Sizleri temin ederim ki, Bu rezillikler son bulsun diye siyasetin içindeyiz. İlk seçimlerden sonra iktidar değiştiğinde, devlet vatandaşının giydiğine, içtiğine, söylediğine, okuduğuna, düşündüğüne karışmayacak. Böyle bir ülkeyi yaratana kadar mücadele edeceğiz!'' dedi.