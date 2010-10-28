-İÇKİ FİYATLARINA YÜZDE 4-12,5 ZAM ANKARA (A.A) - 28.10.2010 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, alkollü içkilerdeki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışının fiyatlara yansımasının yüzde 4 ile yüzde 12,5 arasında olacağını bildirdi. Şimşek, sigarada ise yeni bir vergi düzenlemesi söz konusu olmadığını söyledi. Şimşek, ''Yeni yıla zamlarla girmeyeceğiz'' şeklindeki sözlerinin hatırlatılması ve alkollü içkilerdeki ÖTV artışının sorulması üzerine, ''Yeni yıla girmeden düzenlemeyi erken yapmayı planladığımız için bunu söylemiştim. Aynı şekilde sadece ve sadece bir kalemde maktu vergilerle ilgili bir ayarlamaya gidileceğini ifade etmiştim. Onun dışında herhangi bir üründe maktu veya başka türlü bir vergi ayarlaması söz konusu değil'' dedi. Tütün ürünlerine yönelik bir vergi düzenlemesinin de gündemlerinde bulunmadığını kaydeden Şimşek, 2011 Yılı Bütçesinde vergi gelirlerinde yüzde 10,5 artırım öngörüldüğünü, son düzenlemenin de bu çerçevede gerçekleştirildiğini anlattı. Şimşek, ''alkollü içkilerdeki vergi düzenlemesi, oranlara bakıldığında ciddi bir artış şeklinde gözüküyor. Ancak bunun fiyata yansıması, yüzde 4-12,5 civarında olacak. ÖTV düzenlemesinden yaklaşık 800 milyon lira gelir bekliyoruz. Bunu da bütçeye koyduk'' diye konuştu. Maliye Bakanı rakıdaki ÖTV artış oranının diğer ürünlerden yüksek tutulması ile ilgili olarak da, AB'de vergileme sisteminde alkol derecesi düşük ve yüksek içkiler arasında bir denge bulunduğunu, kendilerinin de o dengeyi gözeten bir ayarlamaya gittiklerini söyledi. -SİGARA YASAKLARI ETKİLİ OLDU Maliye Bakanı, önümüzdeki dönemde sigara ile ilgili bir vergi düzenlemesi yapılıp yapılmayacağı sorusunu da şöyle yanıtladı: ''Son 1,5-2 yıldır tütün ürünlerine ciddi anlamda vergi artışı getirdik. Kapalı alanlarda sigarayı yasakladık. Cumhuriyet tarihinin en ciddi reformlarından birisi de kapalı alanlardaki sigara yasağıdır. Çok hayırlı bir durum. Bu çok etkili oldu. Bunu rakamlarda da görüyoruz. Bizim için burada gelir ön planda değil. Son 1-2 yıldır yapılan düzenlemelerin hazmedilmesi gerektiğini düşünüyorum. İleriki yıllarda sigara yasağında tedbirlerin etkili olmadığını düşünürsek, tekrar bakarız. Kayıp, kaçak boyutuyla da hakikaten ilgili bütün birimlerle koordineli şekilde çok yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Biz, 2011 yılı için çok rahat bir bütçe yaptık. Tedbir ihtiyacımız yok. Son birkaç yıldır nispeten en rahat yaptığımız bütçelerden bir tanesi. Türkiye ekonomisi, dünya ile ayrışıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı, Maliye Bakanlığı olarak yaptığımız etkin çalışmalar, aldığımız tedbirler iyi sonuç vermeye başladı. Birkaç konuda tedbire ihtiyacımız vardı. O adımları da attık. Sigara olsun, trafik cezaları, alkollü içkiler olsun, bize hiç gelir gelmese de, önemli olan insanlarımız sağlıklı yaşasın.'' Bu dönemde yeni bir vergi, yeni bir bir vergi artışı ya da vergi indiriminin gündemlerinde bulunmadığını da yineledi. -YASSIADA'NIN MÜZE OLMASI- Maliye Bakanı Şimşek, Yassıada'nın Kültür Bakanlığınca müze yapılmak istenmesiyle ilgili bir soru üzerine de, Yassıada'nın Milli Savunma Bakanlığına tahsisli olduğunu vurguladı. Milli Savunma Bakanlığının uygun görmesi ve tahsisin kaldırılması durumunda, Bakanlık olarak buranın ülke için en iyi kullanımını sağlamak üzere değerlendirme yapacaklarını belirten Şimşek, şöyle konuştu: ''Ben, ilke olarak olumlu bakıyorum. Yassıada, Milli Savunma Bakanlığına tahsisli. O tahsisin alınması lazım ki, biz bunu değerlendirmeye tabi tutalım. Bu talep söz konusuysa, tek başına bizim karar vermemiz yeterli değil.''