İçişleri’nin Silvan incelemesi tamamlandı

T24 - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 13 askerin hayatını kaybettiği çatışmayı araştırmak üzere görevlendirilen heyetin incelemeleri tamamlandı.



Silvan'da 13 askerin hayatını kaybettiği, 7 askerin yaralandığı çatışmayla ilgili olarak görevlendirilen ve 19 Temmuz'da Diyarbakır'a gelen iki mülkiye başmüfettişi ve bir jandarma müfettişi albay, yaklaşık bir hafta süresince kentteki askeri ve sivil yetkililer, yaralı askerler ve Dolapdere köyündeki vatandaşlarla görüştükten sonra kentten ayrıldı.



Müfettişlerin, edindiği bilgileri rapor halinde İçişleri Bakanlığına sunacağı öğrenildi.



Silvan'ın Bayrambaşı beldesinin Dolapdere kırsal kesiminde, 14 Temmuzda, PKK'nın saldırısı sonucu 13 askerin şehit düşmesiyle ilgili Bakanlar Kurulu kararıyla İçişleri Bakanlığınca inceleme başlatılmış, bakanlıkça iki mülkiye başmüfettişi ile Jandarma Genel Komutanlığında görevli müfettiş albaydan oluşan 3 kişilik heyet görevlendirilmişti.



