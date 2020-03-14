İçişlerinden valiliklere Koronavirüs talimatı: Polis '14 günlük karantina' kuralıyla ilgili uyarabilecek, yönlendirebilecek

T24 ANKARA

Türkiye’de de görülen Koronavüris vakalarının ardından İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine özel bir genelge gönderdi. Genelgeye göre polis gerekli gördüğü durumlarda "Avrupa’da Koronavirüs'ün yoğun olarak görüldüğü ülkelerden gelenleri uyarabilecek, sağlık kurumlarına yönlendirebilecek."

İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan ve Bakan Süleyman Soylu’nun imzasını taşıyan Kovid – 19 konulu özel genelgede şu talimatlar verildi:

* Avrupa’da virüsün yoğun olarak görüldüğü ülkelerden gelen vatandaşlarımızın – kamu görevlileri de dahil- koronavirüs testleri ve ilgili tetkiklerin yapılması için sağlık kurumuna yönlendirilmesi ve vatandaşlarımızın yurda giriş yaptığı andan itibaren 14 gün süreyle sağlık kuruluşları ile koordineli olarak ikametlerinde kalmaları için uyarıların yapılması ve gerekli tedbirlerin alınması,

* Bütün illerimizde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Programları ile diğer etkinliklerin iptal edilmesi,

* Ülke genelinde yapılması planlanan yemin, anma, mezuniyet gibi törenlerin iptal edilmesi,

* Valiler ve kaymakamlar başkanlığında düzenlenen Vatandaşla Buluşma Toplantıları’nın iptal edilmesi,

* Bakanlık bünyesinde gerçekleştirilecek toplantı, eğitim, seminer gibi toplu faaliyetlerin iptal edilmesi,

* Bakanlığın hizmet verdiği Hükümet Konakları, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimleri/okulları ile merkez veya taşra birimlerinde gerekli koruma ve hijyen tedbirlerinin alınması, dezenfeksiyon ve temizlik işlemlerinin düzenli olarak yapılması,

* Nüfus ve vatandaşlık hizmetleri başta olmak üzere bakanlıkça doğrudan vatandaşlarımızla temas halinde yürütülen tüm hizmetlerde yapılan her işlemden sonra hizmet alanının, el ve parmak izi alımında kullanılan araçların ve hizmeti sunan personelin dezenfeksiyonu/hijyeni konusunda hassasiyet gösterilmesi,

* Polis Akademisi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nde eğitime 3 hafta süre ile ara verilmesi,

* Servis araçları başta olmak üzere tüm hizmet ve görev araçlarının düzenli aralıklarla dezenfekte edilmesi,

* Herhangi bir zorunluluk bulunmadığı müddetçe yurtdışı ziyaretler ile yurtdışından gelen heyetlerin kabülünün iptal edilmesi,

* Sınır kapıları ile ilgili verilen talimatlar çerçevesinde alınan tedbirlerin hassasiyetle takip edilmesi,

* Sorumluluk alanlarındaki sınır güvenliği, düzensiz göçmenler, mülteci akımları ve diğer nüfus hareketleri konusunda gerekli tedbirlerin alınması,

* Güvenlik ve trafik ile ilgili hizmetlerin pandemiye uygun devamlılığın sağlanması.

Bilindiği gibi İçişleri Bakanlığı, Kovid-19 salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri kapsamında hastalığın hızla yayıldığı; Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda hakkında alınması gereken önlemlerle ilgili farklı bir genelgeyi valiliklere göndermişti.

Söz konusu genelgede, bu ülkelerden Türkiye’ye yolcu girişlerini tüm sınır kapılarından durdururken, dokuz yeni ülkeyle ilgili olarak daha önceki Çin, İran, Irak, Güney Kore ve İtalya uygulamalarında olduğu gibi Sağlık Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar göre; muayene, kontrol, 14 günlük gözetim ve gerekli hallerde karantina işlemleri yapılması talimatını vermişti.