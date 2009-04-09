İçişleri'nden Tunceli Valisi'ni ‘aklama’ çabası

İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin hazırladığı raporda, YSK’nın kararına rağmen beyaz eşya yardımını sürdüren Tunceli Valisi Mustafa Yaman’ın usulüne uygun davrandığı ve görev yerinin değiştirilmesine gerek olmadığı vurgulandı



Yerel seçimler öncesi Tunceli’de beyaz eşya dağıtımının büyük tartışma yaratmasının ardından görevlendirilen İçişleri Bakanlığı müfettişleri, YSK’nın kararına rağmen yardımı sürdüren Tunceli Valisi Mustafa Yaman’ın görev yerinin değiştirilmesine gerek görmedi.



Müfettişler, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim meydanlarında yaptığı konuşmalarda sahip çıktığı Yaman hakkında Tunceli’de göreve devam etmesi yönünde rapor verdi.

İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın onayıyla görevlendirilen müfettişler, Yaman’la ilgili raporlarını bakanlığa teslim etti.



Tunceli’ye giderek olayı yerinde inceleyen, Yaman ve diğer görevlilerin yanı sıra yardımları teslim alan muhtarlarla da görüşmeler yapan müfettişler, YSK’nın talebi çerçevesinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın adli soruşturma yürütmesi nedeniyle, sadece “genel değerlendirme raporu” hazırladı.

Yardımların usulüne uygun olduğu görüşüne varan ve dağıtım yapılacak kişilerin belirlendiği listeleri de inceleyen müfettişler, beyaz eşyaların parti ayrımı yapılmaksızın ihtiyaç sahiplerine verildiğini vurguladı.



Müfettişler, beyaz eşya dağıtımı başladıktan sonra kamuoyunda oluşan tepkiler sonrası YSK’nın verdiği “dağıtım yasağı” kararına valilikçe uyulduğunu ve dağıtımın sona erdirildiğini, bu konuda Yaman’ın herhangi bir kusuru bulunmadığını kaydetti. Müfettişler, tepkilere neden olan beyaz eşyaların ticari firmalardan alımıyla ilgili olarak ise “görev kapsamında olmadığı” gerekçesiyle herhangi bir inceleme veya işlem yapmadı.



Görevinde kaldı



Yaman, müfettişlere verdiği ifadede, beyaz eşya yardımlarının önceden planlandığını ve seçimle ilgisinin olmadığını, yapılan işlemlerde yasaya aykırılık bulunmadığını belirtti. Müfettişler de, Yaman’ın merkeze alınması veya başka bir kentte görevlendirilmesine yönelik bakanlık makamına herhangi bir bağlayıcı tavsiyede bulunmadı.

Bu arada raporun, “muhalefetin gösterebileceği tepki” nedeniyle seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından bakanlığa teslim edilmesi de dikkati çekti.



YSK söz geçirememişti



YSK 7 Şubat’ta oy birliği ile aldığı kararda, Tunceli’deki yardımların “Anayasa’ya aykırı ve seçmen oyunu etkilemeye yönelik” olduğu tespitini yapmıştı. Buna rağmen devam eden yardımlar 4 Mart’ta YSK’nın İçişleri Bakanlığı’na şikâyeti ve suç duyurusu üzerine durdurulmuştu.







