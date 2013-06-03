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İçişleri'nden gece yarısı açıklaması: Eylemler, gösteri yürüyüşü özgürlüğünü aştı

İçişleri: Sosyal medya üzerinden verilen yanlış bilgi ve mesajlarla özellikle gençlerimiz kanunsuz eylemler yapmaya yönlendiriyor

03 Haziran 2013 05:26

İçişleri Bakanlığı, Beşiktaş'ta gösterilerinin gece geç saatlere dek süremesi üzerine açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Gerçekleştirilen bu eylemler toplantı ve gösteri yürüyüşü özgürlüğünü aşan boyutlara ulaştı" denildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Taksim Gezi Parkı’nda yayalaştırma ve çevre düzenlemesi kapsamında yapılmakta olan faaliyetleri engellemek amacıyla başlatılan ve son birkaç gündür hukuki çerçevenin dışına çıkılarak sürdürülmek istenen yasadışı gösterilere karşı, saldırı boyutuna gelinmedikçe ve zor kullanmayı gerektiren şartlar oluşmadıkça, güvenlik güçlerimizce müdahale edilmemektedir.

 

'Yanlış yönlendirmeler var'

 

Ancak, sosyal medya üzerinden verilen yanlış bilgi ve mesajlarla özellikle gençlerimiz kanunsuz eylemler yapmaya yönlendirilerek gerçekleştirilen bu eylemler toplantı ve gösteri yürüyüşü özgürlüğünü aşan boyutlara ulaşmış olup, vatandaşların can ve mal güvenliğiyla kamu mallarına büyük zararlar vermektedir.

 

Mesai var yol açık olsun

 

Mesainin başlayacağı bugün, çalışanların ve öğrencilerin işyerlerine ve okullarına rahat ve güvenli bir şekilde ulaşabilmelerini teminen yolların trafiğe açık tutulabilmesi için, bazı gruplar tarafından yasadışı olarak sürdürülmek istenen bu gösterilere vatandaşlarımızın özellikle de gençlerimizin itibar etmemesi hususunda bütün vatandaşlarımızı sağduyulu ve duyarlı olmaya davet ediyoruz.

 

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