İçişleri ve Adalet Bakanı Mersin'de

İçişleri Bakanı Beşir Atalay ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin ile Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, dün akşam 44 kişinin yaşamını yitirdiği Mazıdağı'na bağlı Bilge Köyünde incelemelerde bulundu.



Bilge köyündeki saldırı nedeniyle Mardin'e gelen bakanlar Atalay, Ergin ve Eker, beraberinde Diyarbakır Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve Mardin Valisi Hasan Duruer ile Mardin Devlet Hastanesi'nde tedavi gören yaralı Murat Çelebi'yi ziyaret etti.



Ardından Şeyhan Özel Tip Jandarma Karakol Komutanlığı'na gelen bakanlar Atalay, Ergin ve Eker, burada Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ata Kalkan ile görüşerek, olayla ilgili bilgi aldıktan sonra Bilge Köyüne geçtiler. Köyde olayın meydana geldiği Cemil Çelebi'nin evinde bir süre incelemede bulunan bakanlar, burada olay yeri inceleme ekibinden, devam eden çalışmaları hakkında bilgi aldılar.



Köyde yakınlarını kaybeden vatandaşlara baş sağlığı dileğinde bulunan Bakan Atalay, "Türkiye bir hukuk devletidir, hiç bir suç cezası kalmaz. Yapılan saldırı insanlık dışıdır. Hastanedeki cenazeler otopsinin ardından toprağa verilecek" dedi.



