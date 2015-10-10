İçişleri Bakanı'na göre, onlarca ölü var ama güvenlik zafiyeti yok!

İçişleri Bakanı Selami Altınok, Adalet Bakanı Kenan İpek ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Ankara’da Barış Mitingi öncesinde meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yaptı. Sağlık Bakanı Müezzinoğlu, açıklamasında 86 kişinin* hayatını kaybettiğini duyururken İçişleri Bakanı Altınok, mitinge ilişkin bir güvenlik zafiyeti olmadığını savundu.

Selami Altınok'un "Güvenlik açıklığıyla ilgili hiçbir şey söz konusu değildir" açıklamasının aksine, güvenlik yetkilileriyle yaptığı toplantıda olayın seyri hakkında bilgiler verildiği aktaran Başbakan Davutoğlu, "Herhangi bir eksiklik, zaaf söz konusuysa ki bu konuda gerekli araştırmaların, incelemelerin yapılması talimatını da verdim, kesinlikle bu zaafın giderilmesi için gerekli tedbirleri alır, herhangi bir ihmal söz konusuysa, onun için de gerekli adımları atarız. Kimsenin bundan tereddüdü olmasın" dedi.

İçişleri Bakanı: Gerekli önlemler alınmıştı

Altonok'un açıklamasından satırbaşları şöyle:

"Gerek menfur saldırının olduğu alanda güvenlik güçlerimiz gerekli önlemler alınmıştı. Sıhhiye’de bariyerleme yapılan alanda gerekli işlemler acılar yapılacaktı. Maalesef acımız büyük. Ölen vatandaşlarımızla alakalı Sağlık Bakanımız açıklama yapacak. Sayın Başbakanımızın da gerekli açıklamaları yapacağını iletmek istiyorum. Tekrar başımız sağolsun. Adli boyutla ilgili işlemler yapılıyor. Bilgiler netleştikten sonra paylaşmaya devam edeceğiz."

Altınok'tan sonra söz alan Sağlık Bakanı Müezzinoğlu'nun açıklaması özetle şöyle:

"Bedeli ağır olan, kaybımızın ağır olduğu ve son derece haince ve profesyonelce organize edildiği anlaşılan bir terör eylemiyle muhatap olduk. Milletimizin başı sağolsun. Başsağlığı, sabırlar diliyorum. Sağlık Bakanlığı olarak bize çağrının 10:04-10:05 itibariyle, 10:08’de ambulanslarımız harekete geçmiş ve 11 itibariyle olay yerinde 21 ambulansımız ekipleriyle vakalara ulaşmıştı. Olay anında da barış mitingi dolayısıyla olay yerinden bizim dört ambulansımız olay yerindeydi. İlk andan itibaren müdahale ettiler. İlk andan itibaren dinamik bir müdahale var ama eylemin büyüklüğü iki ayrı noktada patlamanın olması ve olağanüstü panik ortamı hem kayıplarımızın çoğalması, hem de yaralılarımızın hızla hastaneye ulaşmasında belki aksamalar da olabilir ama dinamik bir ekip çalışması yapılmıştır."

"86 kişi hayatını kaybetti"

"Beyin cerrahından plastik cerrahına ekiplerimize ekipler oluşturuldu. Ambulans ekibimiz 56 ekibe dönüştü. Yoğun bir yaralı trafiği oluştu. Bu yaralı trafiğinde ayakta gelenler dışında, şu anda hastanelerimizde 186 hastamız tedavi oluyor. 28’i yoğun bakımda, 18’i ameliyathanede. Olay yerinde kaybettiğimiz vaka sayısı 62. Ağır yaralı olarak gelip hayatını kaybeden kişi sayısı 24."

"3000 ünite yedek kanımız hazır"

"İhtiyaç duyan hastalarımızın yakınları bugünlerden sonra illerine ambulans helikopterlerimiz, uçaklarımız hazır. Sosyal medyada yaygın bir şekilde vatandaşımızı paniğe götürecek haberler de, kan ihtiyacı olduğu yönünde. 5000 ünite kanımız hazır. Yedek olarak 3000 ünite yedek kanımız hazır. TTB Başkanı’yla görüştüm, toplumu bu sorunu daha da ağırlaştıracak, paniğe sürükleyecek olumsuz haber yapılmamasını istedim. Kriz masasını kurduk, kriz masasında bütün sağlık bilgilerini takip ediyoruz. Yine kaybıyla ilgili telaşı olan hastalarımızla ilgili altyapıyı kurduk."

Adalet Bakanı Kenan İpek'in açıklamasından satırbaşları şöyle:

"Menfur saldırısı dolayısıyla hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun. Olayla ilgili titiz bir çalışma yürütülüyor. Son bilgiye göre, yaklaşık 1 saatlik çalışma kalmıştı olay yeriyle ilgili. Adli tıp boyutuyla ilgili İstanbul’dan yeni ekipler getirttik. Otopsi işlemleri tamamlanıp ailelerin teslim edilecek. Başsavcılığımızın gerek emniyet, gerek savcılık birimleriyle titiz çatışmalar devam ediyor. İnşallah arka planı aydınlatılmış olacak."

"İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?"

Ortak basın açıklamasının soru cevap bölümünde bir gazetecinin "Güvenlik zaafından söz ediliyor. İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine İçişleri Bakanı şu yanıtı verdi:

"Güvenlik açıklığıyla ilgili hiçbir şey söz konusu değildir. Miting Sıhhiye Meydanı’ndadır ve çevresinde arama yapılacaktır. Ankara emniyetimiz mekan ve zemin aramalarını yapmıştır. Güvenlik zafiyeti olduğunu düşünmüyorum."

*Başbakanlık daha sonra yaptığı açıklamada ölü sayısını 95 olarak belirtti.