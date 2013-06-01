İçişleri: Orantısız güç kullanan personele yasal işlem yapılacak

İçişleri Bakanı Muammer Güler, dün (31 Mayıs 2013) polisin görevini yaptığını açıkladıktan sonra bugün görüş değiştirdi. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın, polisin aşırı biber gazı kullandığını kabul etmesinden sonra İçişleri Bakanlığı da, "orantısız güç kullandığı tespit edilen personel hakkında yasal işlem yapılacağını" açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şöyle dendi:

"İstanbul ili Taksim gezi parkında yayalaştırma ve çevre düzenlemesi kapsamında yapılmakta olan faaliyetleri engellemek amacıyla, 28/05/2013 tarihinden beri çeşitli sivil toplum örgütleri ve gruplarca İstanbul ilimiz başta olmak üzere birçok ilimizde protesto eylemleri ve basın açıklamaları yapılmaktadır.

Kanuna uygun olarak düzenlenen hiçbir gösteri yürüyüşü ve basın açıklamasına güvenlik güçlerimizce müdahale edilmemektedir. Ancak; kanuna aykırı olarak düzenlenen veya sonradan kanuna aykırı hale dönüşen eylem ve etkinliklerde, müdahale şartları oluştuğunda gösterici grupların dağılmaları için öncelikle yasalarda belirtildiği üzere uyarı ve ikazlar yapılmaktadır. Uyarı ve ikazlara rağmen dağılmamakta ısrar eden gruplara zor kullanmak gerektiğinde, öncelikle su püskürtücü araçlar kullanılarak dağıtılmaları sağlanmaktadır.

Taksim meydanında ve gezi parkında kanunsuz eylemine devam eden, tüm uyarı ve ikazlara riayet etmemek suretiyle çevreye, iş makinelerine, işçilere, güvenlik görevlilerine, çevredeki esnaf ve vatandaşlarımıza karşı saldırıda bulunulması durumunda ise, gösterici grubun dağılmalarını sağlamak amacıyla orantılılık ilkesi çerçevesinde müdahale edilmektedir. Bu müdahalelerde göz yaşartıcı gaz mühimmatları çok zorunlu olmadıkça kullanılmamaktadır.

Son olaylarla ilgili müdahaleler esnasında çekilen bütün görüntü ve bu konudaki iddialar incelenerek, güvenlik güçlerimizce amacını aşan ve yasaların vermiş olduğu yetki sınırlarını aşmak suretiyle orantısız güç kullandığı tespit edilen personel hakkında gerekli yasal işlemler yapılacak olup, incelemeler devam etmektedir.

Kanunsuz gösteri yapan bazı marjinal grupların vatandaşlarımızı kışkırtarak polise karşı protesto eylemlerine yönlendirdikleri anlaşıldığından, vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı davranması beklenilmektedir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur."