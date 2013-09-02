İçişleri müfettişleri, Gezi sırasında 'polis orantısız güç kullandı' dedi

Gezi Parkı’nda ağaçların sökülmesini önlemek için başlayıp 80 ile yayılan eylemlerde polisin tutumunu araştıran İçişleri Bakanlığı müfettişleri, "polisin orantısız güç kullandığı" kanaatine ulaştı.

İçişleri Bakanlığı müfettişleri, polisin Taksim Gezi Parkı’nda başlayıp Türkiye’ye yayılan protesto gösterilerine müdahalesine yönelik incelemesinin bir kısmını tamamladı. Müfettişler, İstanbul ve İzmir’de “polisin orantısız güç kullandığı” kanaatine ulaştı. Müfettişlerin çalışmaları doğrultusunda, İstanbul’da bazı orantısız güç kullanma eylemlerine karşı ön inceleme izni ile disiplin soruşturması izni verilirken, İzmir’de ise ellerinde sopa taşıyan polisler ve AKP ilçe binalarının yakılması olayı konusunda soruşturma izni verilmesi istendi. İçişleri Bakanı Muammer Güler, İstanbul’daki iddialar çerçevesinde müfettişlere ön inceleme yapılmasını sağlayan ön inceleme iznini verdi.



‘Orantısız güç kullanıldı’

Tolga Şardan'ın Milliyet'teki haberine göre, Gezi Parkı’nda ağaçların sökülmesinin protesto edilmesiyle başlayan ve kısa sürede başta büyük kentler olmak üzere yurt genelinde 80 kente yayılan sokak gösterileri sürecinde özellikle İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya’da polisin orantısız güç kullandığı iddiaları kamuoyuna yansımıştı. İçişleri Bakanlığı bunun üzerine araştırma başlatmıştı. Güler’in onayları doğrultusunda dört kente giden Mülkiye başmüfettişlerinin bir bölümü çalışmalarının ilk aşamasını tamamladı.

İstanbul’da görevli dört müfettiş, olayların ilk başladığı andan itibaren yapılan ve saatlerce süren ham kayıtları ayrı ayrı inceledi. İnceleme sonunda araştırma raporu hazırlayan müfettişler, İstanbul’da polisin “orantısız güç kullandığı” olayları tek tek belirledi. Müfettişler, orantısız güç kullanan polislerle ilgili İçişleri Bakanlığı’ndan ön inceleme izni istedi. Bu yazılı istek üzerine Güler, müfettişlerin talebine onay verdi. Güler’in onayı ile müfettişler, ön inceleme kapsamında orantısız güç kullandığı tespit edilen polislerin yasal ifadelerini “şüpheli” konumunda alacak.

İstanbul’da müfettişler, ön inceleme çalışmasının yanı sıra yine Güler’in onayıyla idari olarak disiplin soruşturması da başlattı.



Kırmızılı kadına biber gazına izin



Müfettişlerin ön incelemeye aldıkları olaylar arasında kamouyunda büyük tepki toplayan kırmızı elbiseli bir göstericiye yakın mesafeden biber gazı sıkılması olayının da yer aldığı öğrenildi.

İfade alma işlemlerinin tamamlanmasının ardından müfettişler bu kez soruşturma izni verilmesi talebiyle hazırlayacakları raporu gereğinin yapılması için İstanbul Valiliği’ne gönderecek. Valiliğin soruşturma izni vermesi halinde söz konusu polislerle ilgili “orantısız güç kullandıkları” gerekçesiyle adli soruşturma başlatılacak.



Eli sopalılar incelendi



Olayların İzmir ayağında ise müfettişler, orantısız güç kullanımı konusunda önemli tespitler yaptı. Bu çerçevede, İstanbul’daki benzer biçimde çalışan müfettişler, kentteki protesto eylemleri sırasında göstericilere ellerinde sopalarla müdahale eden kişilerin polis olduğuna yönelik iddiaları inceledi. Müfettişler, İzmir Emniyeti’nin bazı üst düzey yöneticelerinin yasaya uygun hareket etmediğini tespit etti. Görüntüleri kamuoyuna yansıyan eli sopalı sivil polislerin göstericilere müdahalesinde orantısız güç kullanımını da tespit eden müfettişler, aynı zamanda polisin teçhizatları arasında olmayan sopaları kullanan polislere talimat veren yöneticileri kusurlu buldu.



Yelek giymeyen polisler



İzmir’deki müfettişlerin, sivil polislerin, polis olduklarını gösteren yelekleri giymemelerini de soruşturma içinde kusur olarak değerlendirdiği öğrenildi.

Ayrıca, protestolar sırasında AKP’ye ait iki ilçe binasının yakılması olayında da üst düzey polis müdürlerinin ihmalinin bulunduğunu tespit eden müfettişler, “soruşturma izni verilmesi” talebiyle hazırladıkları raporu İzmir Valiliği’ne gönderdi. Valiliğin soruşturma izni vermesi halinde dosyada adı geçen polislerle ilgili adli yargılama başlayacak. Soruşturmaların Ankara ve Antalya bölümü ise henüz sonuçlanmadı.