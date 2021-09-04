İçişleri kararı sonrası Altındağ'da yıkım başladı

İçişleri Bakanlığı kararı ile Ankara'nın geçici koruma kaydına kapatılmasının ardından Altındağ'da Suriyeli mültecilerin yaşadığı evlerin yıkımına ve kaydı bulunmayan Suriyelilerin kayıtlı oldukları illere geri gönderilmesine başlandı.

Ankara Altındağ’da yaşanan olaylardan sonra harekete geçen İçişleri Bakanlığının aldığı kararlar başkentte uygulanmaya başlandı. Büyükşehir ve Altındağ Belediyeleri, daha önceden alınmış olan kentsel dönüşüm kararları kapsamında metruk binaların yıkımı için Altındağ Battalgazi Mahallesi'nde çok sayıda ekip görevlendirdi. Yıkılacak evler tespit edildikten sonra Altındağ Belediyesi ekipleri, Suriyelilerin eşyalarını Gültepe'deki Büyükşehir Belediyesi deposuna götürmek üzere kamyonlara yükledi. İş makinaları da boşaltılan evleri yıkmaya başladı. Bu binalarda ikamet ettikleri tespit edilen yabancılar da kayıtlı oldukları illere gönderilmeye başlandı.

Kayıtlı oldukları illere gönderiliyorlar

Metruk binaların yıkımı dışında da İçişleri Bakanlığının almış olduğu kararlar, Ankara genelinde uygulanmaya başlandı. Bu kapsamda başka illerde kayıtlı olup fiilen Ankara ilinde ikamet eden geçici koruma statü sahibi Suriyeliler de tespit edilerek kayıtlı oldukları illere geri gönderiliyor. Herhangi bir koruma statüsü ya da ikamet izni bulunmayan düzensiz göçmenlerin de kolluk birimlerince yakalanarak geri gönderme prosedürlerinin yerine getirilmesi konusunda da gerekli işlemler başlatıldı.