İçişleri: Hem eyleme katılıp, hem de vefat edince tazminat hak olmamalı

İki yıl önce Artvin’de düzenlenen gösteride yaşamını yitiren emekli öğretmen Metin Lokumcu'nun ailesi, İçişleri Bakanlığı aleyhine tazminat davası açtı. Bakanlık, savunmasında "Eyleme katılan tazminat isteyemez" dedi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2 Haziran 2011'de Hopa'yı ziyaretinde çıkan olaylarda ölen öğretmen Metin Lokumcu'nun ailesi, İçişleri Bakanlığı aleyhine tazminat davası açtı.

Ankara 4. İdare Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Metin Lokumcu'nun oğlu Ulaş Lokumcu, ailenin 15 avukatı ile davalı İçişleri Bakanlığı'nın avukatları katıldı.

Duruşmada, Lokumcu ailesi adına toplam 341 avukatın vekalet dilekçesi sunuldu.

Lokumcu'nun avukatları: Devletin kullandığı gaz öldürdü

Lokumcu ailesinin avukatı Oya Meriç Eyüboğlu, olaylarda kullanılan biber gazının ölümcül olduğunu ve kimyasal silah niteliği taşıdığını savundu.

Türk Tabipleri Birliği’nin "ölümle kimyasal gaz arasında bağ bulunduğu" yönündeki raporunu da mahkemeye delil olarak sunan Eyüboğlu, Lokumcu'nun "yoğun ve ölçüsüz gaz nedeniyle hayatını kaybettiğini, devlet eliyle kullanılan kimyasal silahla öldürüldüğünü" ifade etti.

Lokumcu'nun atılan gazdan etkilendiğini, 3-4 çevik kuvvet polisince darp edildiğini iddia eden Eyüboğlu, Lokumcu'nun ambulansa konurken de gaz bombasından etkilendiğini savundu.

'Bakanlık ağır kusurlu'

Olaylara ilişkin görüntüleri de mahkemeye sunan avukatlar, Lokumcu'nun ölümünde İçişleri Bakanlığı'nın ağır hizmet kusuru bulunduğunu dile getirdiler.

İçişleri: Eyleme katılana tazminat ödemeyiz

İçişleri Bakanlığı avukatları ise İstanbul Adli Tıp Kurumu’nun Lokumcu'nun "kalp damar hastalığı nedeniyle öldüğü" yönündeki raporu hatırlatarak, tazminat talebinin reddedilmesini istedi.

Mahkemeye sunulan İçişleri Bakanlığı'nın cevap dilekçesinde, "Hiç kimse kendi hukuka aykırı eylemine veya tamamen kendi kusuruna dayanarak bir hak elde edemeyeceği gibi onun yakınlarının da bundan faydalanması kabul edilemez” ifadeleri kullanıldı.

Dilekçede “Hem devletin kamu düzenini bozmak için eylemde bulunulup, hem de vefat edince devletten tazminat talebinde bulunulması hukuk sisteminin koruduğu bir hak olmamalıdır" ifadelerine yer verildi.

'Gaz kullanmak yasal'

Bakanlık, dilekçesinde güvenlik güçlerince kullanılan göz yaşartıcı gazların kullanımının yasal olduğuna da dikkat çekti.

Ankara 4. İdare Mahkemesi, Lokumcu'nun ölümünde İçişleri Bakanlığı’nın ağır hizmet kusuru bulunduğu iddiasını kabul ederse tazminata hükmedebilecek, reddederse dosya, Danıştay’a gidecek.