İçişleri: Güvenlik operasyonları kapsamında son bir haftada 40 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan, iç güvenlik operasyonları kapsamında son bir haftada 40 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı haftalık terörle mücadele bilgilendirmesi yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde 2’si sözde üst düzey olmak üzere toplam 40 (24 Ölü, 5 Sağ/Yaralı, 11 Teslim) terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca; Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 2.331 operasyon yapılmış, Terör Örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 552 Terör (PKK/KCK 297, SOL 6, DEAŞ 28, FETÖ/PDY 221), 3.608 Uyuşturucu ve Kaçakçılık suçlarından ve 222 Düzensiz Göçle Mücadele kapsamında olmak üzere toplam 4.308 kişi gözaltına alınmıştır.

Son 1 haftada yurt içinde aralarında İçişleri Bakanlığı aranan teröristler; turuncu listede bulunan Rezzan kod adlı Ömer Duran, Jindar kod adlı Pınar Yıldırım adlı teröristlerin de bulunduğu 2’si sözde üst düzey olmak üzere toplam 40 (24 ölü, 5 sağ/yaralı, 11 teslim) terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Yapılan operasyonlar neticesinde; 4 ilde (Hakkâri 4, Kars 2, Siirt 1, Van 1 ) 8 sığınak / barınak / mağara kullanılamaz hale getirilmiştir. 23’ü ağır ve uzun namlulu ( 1 makineli tüfek, 3 m-16, 19 kalaşnikov/piyade tüfeği) toplam 30 silah, 10 adet el bombası, 2.280 adet muhtelif mühimmat ele geçirilmiş, 147 kg patlayıcı madde, 10 adet el yapımı patlayıcı/mayın imha edilmiştir.

Uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 2.311 operasyonda; 1.040 kg esrar, 273 kg eroin, 0,4 kg kokain, 23 kg afyon, 2.1 kg sentetik kannabinoid (bonzai), 0,45 kg metamfetamin, 12.117 adet ectasy, 1.306 adet captagon, 2.000 adet sentetik ecza, 212.066 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiştir. Ayrıca; 398.978 paket kaçak sigara, 68.212 litre Kaçak Akaryakıt ele geçirilmiştir. Bu operasyonlar kapsamında 3.608 kişi gözaltına alınmıştır.



​Sokak satıcılarına yönelik; okul çevreleri, parklar ve gençlerimizin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda 375 şüpheli gözaltına alınmıştır. 48 kg esrar, 4.6 kg eroin, 2.1 kg sentetik kannabinoid, 0.4 kg kokain, 0.4 kg metamfetamin, 11.849 adet ectasy, 1.038 adet Captagon, 1.058 adet sentetik ecza, 1.320 kök kenevir ve 26 adet tabanca/tüfek ele geçirilmiştir.



Suç işlemeye mütemayil kişilerin caydırılması, çeşitli suçlardan arananların yakalanması amacıyla 15 Ağustos Çarşamba günü 47.007 personel, 9.357 kara aracı, 4 deniz aracı ve 3 hava aracı ile ülke genelinde “Huzurlu Bayramlar Türkiye Uygulaması” gerçekleştirildi. 6.081 noktada yapılan uygulamalarda; 457.244 şahıs, 15.082 umuma açık işyeri ve 138.690 araç kontrol edilmiş, aranan 978 şahıs ile 99 araç yakalanmış ve 90 şahıs gözaltına alınmış, 3’ü çocuk olmak üzere 15 kayıp şahıs bulunmuştur.



Yasadışı sigara ticaretinin önlenmesi ve suça konu ürünlerin toplum nezdinde ulaşılabilirliğinin engellenmesine yönelik 13 Ağustos Pazartesi günü 18.013 personel ve 102 görev köpeğinin katılımıyla ülke genelinde “Duman Operasyonları” yapıldı. Gerçekleştirilen operasyonlarda; tekel bayi, büfe, tablacı vb. isimler altında faaliyet gösteren 16.975 iş yerinde arama ve denetim yapılmış, 120 şahıs gözaltına alınarak, 74 aranan şahıs yakalanmış, 95.126 paket kaçak sigara, 1886 şişe kaçak alkollü içki ve bol miktarda kaçak sigara malzemesi yakalanmıştır.



Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 462 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 328 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır.



​234’ü denizlerde olmak üzere toplam 5.781 düzensiz göçmen yakalanmış, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 222 organizatör gözaltına alınmıştır."