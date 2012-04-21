İçişleri Bakanlığı'nın da şifresi 123456 çıktı!

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün sitesini çökerten hacker grubu, RedHack (Kızıl Hackerlar) dün de İçişleri Bakanlığı’nın sitesini hackledi. RedHack, bakanlığın dosya sistemine girerek, çok sayıda belgeyi ele geçirdiğini iddia etti. Emniyetin şifresinin 123456 olduğunu ortaya çıkaran RedHack, bu kez İçişleri Bakanlığı’ndaki kullanıcı olan ‘deneme’ olan hesabın şifresinin ‘123456’ olduğunu ileri sürdü.

RedHack grubu dün İçişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan ve bakanlık çalışanlarınca kullanılan ‘Dosya Paylaşım Sistemi’ girdi. Her yetkilinin bir kullanıcı adı ve şifresinin bulunduğu sistemde tüm belge ve dosyaların yedeklerini aldıklarını öne süren RedHack üyeleri, şunları söyledi: “Dosya sistemine girmek için bakanlığın başka bir bölümünü kırdık ama bir türlü ulaşamadık. Son derece güvenliydi. Birkaç gün her şeyi denedik. Sonunda yorulmuştuk ki bir de ‘deneme’ kullanıcı adını ve ‘123456’ şifresini yapalım dedik. Şak içerideyiz. Ama kullanıcının erişebildiği alan sınırlıydı. Epey uğraştıktan sonra sonunda dosyaları indirdik.”



Oynama sırası sende



RedHack, sistemin açılış ekranına da kendi tasarladıkları görseli koydu. Dünya genelinde faaliyet gösteren ‘Anonymous’ hacker grubunun simgesi olan ‘Guy Fawkes’ maskeli bir fotoğrafla İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in fotoğrafının yer aldığı bir kolaj yaptı. Kolaja ‘Bizi sevmiyor musun?’ şeklinde bir de yazı ekledi. Sayfada İçişleri Bakanı Şahin’in geçen günlerde karşılaştığı bir vatandaşa “Nereden bileyim sevindiğini, takla at da görelim” sözlerine gönderme yaparak, ‘Oynama sırası sende İdris’ ifadesi kullandı. Ayrıca gruplarına yönelik gözaltılarla ilgili bir de mesaj yayınladı: “Suçsuz insanları RedHack diye almaya devam edersen yayınlarız! Bakalım sen mi oynayacaksın halk mı? Göreceğiz.”

Radikal’in ulaştığı İçişleri Bakanlığı yetkilileri, hackleme olayının doğru olduğunu belirterek, bu konuda çalıştıklarını söyledi. Henüz ne tür bir saldırıya uğradıklarını bilmediklerini belirten yetkililer, tespitlerin ardından ona göre hareket edeceklerini ifade etti. Bakanlığın dosya sistemi birkaç saat hack’li kaldıktan sonra kullanıma kapatıldı. Bu arada RedHack’in İçişleri Bakanlığı’nın sitesini hacklemesi Twitter’da en çok konuşulan konular arasına girdi. RedHack önceki gün de Milli Eğitim Bakanlığı’nın internet sitesini bir süre bloke etmişti.



Polisin de sistemini çökerttiler



1997’de kurulan RedHack (Kızıl Hackerlar) kendilerini, ‘Ezilen halklarin dijital alandaki örgütlü sesi olarak’ tanımlıyor. RedHack, en fazla ses getiren eylemini 27 Şubat’ta gerçekleştirdi ve Ankara Emniyet Müdürlüğü ile Ankara’ya bağlı bazı ilçeler ile birkaç ilin emniyete ait sitelirini de hackledi. www.ankara.pol.tr sitesine tıklandığı zaman bir süre RecHack’in sitesi açıldı. RedHack, emniyete ait gizli belgeleri de açıklamaya başladı. Radikal, 4 Mart’ta ‘RedHack’ grubuyla konuşarak yaptığı haberde Emniyet Genel Müdürlüğü’nün şifresinin ‘123456’ olduğunu duyurmuştu. RedHack grubuyla ilgili ilk soruşturmayı bilişim suçlarına bakan savcılık başlatmış ardından da dosya ‘yetkisizlik’ kararıyla özel yetkili savcılığa devredilmişti. Ankara Özel Yetkili Başsavcılığı’n gruba yönelik başlattığı operasyonda 17 kişi gözaltına alınmış, bunlardan yedisi tutuklanmıştı. Ancak Redhack üyeleri, gözaltına alınmadıklarını, kendilerinin yerine facebook’tan redhack haberlerini paylaşan gençlerin tutuklandığını, kendilerininse görevlerinin başında olduklarını söylemişti.