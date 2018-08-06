İçişleri Bakanlığı'ndan "terör örgütü propagandası" gerekçesiyle 333 sosyal medya hesabına operasyon

İçişleri Bakanlığı, "terör örgütü propagandası" yaptıkları gerekçesiyle 333 sosyal medya hesabı hakkında operasyon yapıldığını bildirdi. Bakanlık açıklamasında 261 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı da belirtildi.

İçişleri Bakanlığı, 30 Temmuz’dan bugüne yapılan son bir haftalık operasyonlarla ilgili bilgi notu açıkladı. Bakanlığın resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre, bir hafta içerisinde 333 sosyal medya hesabı incelendi, kullanıcıları tespit edilen 261 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Sosyal medya kullanıcıları şu suçlardan incelendi:

“Terör örgütü propagandası yapmak, bu örgütleri övmek, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan etmek, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk etmek, devlet büyüklerine hakaret, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast etmek, nefret söylemi.”

İçişleri Bakanlığı, 26 Şubat'ta resmi sayfasından 20 Ocak'ta başlayan Afrin operasyonunu sosyal medyadan eleştiren ve eleştirel etkinliklere katılan 845 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.