İçişleri Bakanlığı'ndan 'Tahir Elçi' açıklaması; sağlıklı bir olay yeri incelemesi yapılamadı

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin öldürülmesinin ardından İçişleri Bakanlığı’nın resmi sitesinden yapılan açıklamada, “olay yerinde sağlıklı bir olay yeri incelemesi yapılamadı” denildi.

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin bugün Sur ilçesinde öldürülmesinin ardından İçişleri Bakanlığının resmi sitesinden açıklama yapıldı. Açıklamada, “Olayın aydınlatılmasını engellemek isteyen ve rahatsızlık duyan terörist unsurların yaptığı bu silahlı saldırılar nedeniyle olay yerine bilinçli olarak zarar verilmiş, heyet Tahir Elçi’nin hayatını kaybettiği noktada sağlıklı bir olay yeri incelemesi yapamadan ayrılmak zorunda kalmıştır” ifadeleri kullanıldı.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

"Bugün Diyarbakır’ın Sur ilçesinde yaşanan olaylarla ilgili hadisenin safahatına ilişkin olarak aşağıdaki bilgileri kamuoyunun bilgisine saygı ile sunarız.

Suriçi Balıkçılarbaşı noktasında bir ticari araç Terörle Mücadele ekibi tarafından durdurularak kontrol yapılmak üzere harekete geçildiği sırada araç içerisinde bulunan teröristlerce görevlilere silahla ateş edilmiştir. Saldırıda Polis Memuru Ahmet Çiftaslan olay yerinde, Polis Memuru Cengiz Erdur ise yaralı olarak kaldırıldığı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde şehit olmuş, Polis Memuru Sinan Tabur yaralanmıştır.

Silahlı saldırı sonrası terör örgütü mensupları olay yerinden yaya olarak kaçarken olay yerine yaklaşık 100 metre uzaklıkta bulanan 4 ayaklı minare olarak bilinen yerde Diyarbakır Barosu Başkanı ve mensuplarının basın açıklaması yaptığı sokakta, basın açıklamasının güvenliğini sağlayan polislerle teröristler arasında çatışma çıkmış, çıkan çatışmada olay mahallinde bulunan Diyarbakır Baro BaşkanıTahir Elçi hayatını kaybetmiştir.

Olayla ilgili İçişleri Bakanlığınca görevlendirilen 2 Mülkiye Başmüfettişi 2 Polis Müfettişi toplam 4 müfettiş incelemelerine başlamışlardır.

Saat 14.30 sıralarında Cumhuriyet Başsavcısı, Olay Yeri İnceleme ekipleri ve avukatlarla birlikte olay yerinde incelemeler yapmak, delillerin kaybolmasını engellemek ve her yönü ile açıklığa kavuşması için gerekli çalışmalara başlamak için yola çıktıklarında, çevre güvenliğini sağlamak üzere giden güvenlik görevlilerine 5 ayrı noktadan roket atılmış ve heyete uzun namlulu silahlarla ateş edilmiştir. Yine olay yerinin güvenliğini sağlayan zırhlı kobra aracının geçişi esnasında tuzaklanmış bombanın patlatılması sonucunda zırhlı araç devrilmiştir. Zırhlı araçta bulunan Özel Harekât Şubesinde görevli 4 Polis Memuru hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştır.

Olayın aydınlatılmasını engellemek isteyen ve rahatsızlık duyan terörist unsurların yaptığı bu silahlı saldırılar nedeniyle olay yerine bilinçli olarak zarar verilmiş, heyet Tahir Elçi’nin hayatını kaybettiği noktada sağlıklı bir olay yeri incelemesi yapamadan ayrılmak zorunda kalmıştır.

Bölgeye emniyeti sağlamak üzere intikal eden emniyet güçleri ile örgüt mensupları arasında sıcak çatışmalar yaşanmaktadır.

Olayın en kısa süre içinde aydınlatılması ve faillerin bulunarak yargıya teslim edilmesi için gereken her şey yapılmaktadır.”