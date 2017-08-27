İçişleri Bakanlığı'ndan sürücülere SMS'li uyarı

Kurban Bayramı tatilinde trafik denetimlerini sıkılaştıran İçişleri Bakanlığı, bayramlarda ölümlü kazaların en fazla yaşandığı 5 nokta üzerindeki mola güzergahlarında vatandaşların cep telefonlarına lokasyon bazlı otomatik SMS gönderdi.
Mesajda, "Bayramlarda en fazla ölümlü kazaların yaşandığı yol üzerindesiniz. Lütfen kurallara uyun. Hız yapmayın. Arka koltukta da kemerinizi takın. #FreneDeğilKuralaGüven. Hayırlı bayramlar" denildi.
Bakanlığın SMS’le uyarı yapmasının Türkiye'de bir ilk olduğu belirtildi.