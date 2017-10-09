İçişleri Bakanlığı'ndan son bir haftada yapılan operasyonlara ilişkin açıklama 

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma komando birliklerinin yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin hava ve kara unsurlarınca desteklenen son bir haftada başta PKK/KCK olmak üzere terör örgütlerine yönelik 1648 operasyon düzenlediği; 18\'i ölü 15\'i sağ olmak üzere 33\'ünün yakalandığı, 8\'inin de teslim olduğu açıklandı. Bakanlık, operasyonlarda 3 bin 709\'u uyuşturucu ve kaçakçılık suçları, 119\'u Düzensiz Göçle Mücadele kapsamında olmak üzere toplam 4 bin 852 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı\'ndan yapılan açıklamaya göre, son 1 haftada yurt içinde 13\'ü Şırnak\'ta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu\'daki 8 ilde teröristlerin kullandığı tespit edilen 41 sığınak/ barınak veya mağara kullanılamaz hale getirildi. Buralarda teröristlerin kış hazırlığı olan yaklaşık 4 ton gıda maddesi, 17\'si ağır ve uzun namlulu (3 M-16, 14 Kalaşnikof) toplam 37 silah, 281 kilo patlayıcı yapımında kullanılan madde, 54 el bombası, 2 bin 165 mühimmat ele geçirildi. Ayrıca 15 el yapımı patlayıcı/mayın imha edildi.

Operasyonlarda terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 1024 kişi yakalandı. Bu kişilerden 136\'sının PKK, 27\'sinin aşırı sol, 52\'sinin DEAŞ ve 809\'unun FETÖ/PDY örgütleri ile ilişkili oldukları ifade edildi.

UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIK İLE MÜCADELEDE 3 BİN 709 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik 76 ilde gerçekleştirilen 2 bin 765 operasyonda; Piyasa değeri 43 milyon 568 bin 970 TL olan; 1692 kilo esrar, 419 kilo eroin, yarım kilo kokain, 1.5 kilo Afyon, 4 bin 82 kilo Sentetik Kannabinoid (Bonzai), 9,6 kilo metamfetamin, 247 bin 167 uyuşturucu hap, 77 bin 208 kök dişi hint keneviri ele geçirildi. Ayrıca 980 bin 468 adet kaçak sigara, 49 bin 40 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Bu operasyonlar kapsamında 3 bin 709 kişi gözaltına alındı.

Sokak satıcılarına yönelik yürütülen projeli çalışma kapsamında 51 ilde (Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Düzce, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hakkâri, Hatay, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Van, Yalova, Zonguldak) 267 şüpheli gözaltına alındı.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE;

Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 1072 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldı, tespit edilen 363 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

ASAYİŞ DENETİMLERİ

Ülke genelinde aranan kişilerin yakalanması ve hızla adalete teslim edilmelerini sağlamak amacı ile gerekli arama kararları alınarak 6 Ekim 2017 Cuma günü eş zamanlı yapılan \"Onlar Artık Aranmıyor-6\" operasyonuna 2 bin 658 ekip ve 7 bin 925 personel katıldığı açıklandı. Operasyon sonucunda; 2 bin 761 ikamette yapılan aramada 714\'ü hırsızlık suçundan olmak üzere aranan toplam bin 157 kişi yakalandı.

İNSAN KAÇAKÇILIĞI

Son 1 haftada güvenlik güçleri 378\'i denizlerde olmak üzere 3 bin 772 kaçak göçmeni yakaladı. Yurda kaçak giren göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt içine girmesine ve dışına çıkmasına aracılık eden 119 organizatör yakalanarak gözaltına alındı.

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