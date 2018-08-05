İçişleri Bakanlığı'ndan pasaport şerhi açıklaması

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, yurt dışına çıkma tahditleri, tedbir amaçlı konulan şerhler, terör örgütlerine üyelikleri, iltisak veya irtibatları nedeniyle kamu görevlerinden çıkarılanlar hakkında pasaport şerhlerin devam ettiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, pasaport şerhlerinin kaldırılmasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, kendisi hakkında bir adli veya idari işlem olmadığı halde, eşleri hakkında yürütülen işlemlerden dolayı şerh konulduğu tespit edilenlerin pasaportlarındaki șerhlerin 25 Temmuz 2018 tarihinde kaldırılmasına rağmen, bazı basın yayın organlarında, şerhlerin kaldırılmadığı yönünde haberler yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda Olağanüstü Hal uygulamasının bitiminin ardından, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğünün, kendisi hakkında bir adli veya idari işlem olmadığı halde, eşleri hakkında yürütülen işlemlerden dolayı şerh konulduğu tespit edilen 155 bin 350 kişinin pasaportlarındaki șerhlerin kaldırıldığı anımsatıldı.

Açıklamada, “Ancak bahse konu dışında, davalarda verilen yurt dışına çıkma tahditleri, savcılıklardan soruşturmaların güvenliği açısından tedbir maksatlı konulan şerhler, terör örgütlerine üyelikleri, iltisak veya irtibatları nedeniyle kamu görevlerinden çıkarılanlar hakkında 6749 sayılı yasa gereği tesis edilen işlemler nedeniyle konulan şerhler ise devam etmektedir” denildi