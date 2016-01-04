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İçişleri Bakanlığı'ndan 'master' planı: Siviller de 'terörle mücadele'ye katılacak

"Devletin tüm kurumları bir plan çerçevesinde hareket edecek"

04 Ocak 2016 13:17

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan güvenlik zirvesinde alınan kararlar kapsamında bütün kamu kurumlarının içinde yer alacağı ‘terörle mücadele master planı’nın oluşturulacağı öğrenildi.

Milliyet’ten Tolga Şardan’ın haberine göre, İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın talimatıyla Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı Muhammed Dervişoğlu’nun başkanlığında oluşturulan çalışma ekibi, silahlı güçlerin yanısıra sivil güçlerin de terörle mücadeleye katılımını planlayacak. Planın yürürlüğe girmesiyle tüm kamu kurumları terörle mücadelenin içinde olacak.

Buna göre kurumlar, plan ve programlarını kendileri uygulamak yerine master plan çerçevesinde hareket edecek. Her kentin ve yerleşim biriminin kendisine göre bir profili oluşturulacak, ihtiyaçları bu profile göre belirlenecek ve tamamlanacak.

Devletin tüm kurumlarının bir plan çerçevesinde hareket etmesiyle terörle ‘topyekûn’ mücadele hedefleniyor.

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