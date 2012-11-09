İçişleri Bakanlığı'ndan kritik '10 Kasım' kararı

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, 29 Ekim’den sonra yayımladığı genelgeyle basın açıklamalarına kurallar getirdi. Genelgeye göre, eylemler 2 saati geçmeyecek, gürültü yapılmayacak, yürünmeyecek. Bu genelgenin 10 Kasım öncesi yayınlanması da dikkat çekti.

Bakanı İdris Naim Şahin’in, polisin gazla müdahele ettiği 29 Ekim Ulus yürüyüşünden sonra bir gösteri ve yürüyüşlerle ilgili genelge yayımladığı ortaya çıktı.

Genelgeye göre basın açıklaması serbest ama 2 saati geçmeyecek, gürültü ve çevre kirliliği yaratılmayacak, yaya ve araç trafiğini engellenmeyecek, yürünmeyecek.

Şahin imzasıyla yayımlanan genelgede basın açıklamasının BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve anayasa ile güvence altına alındığı belirtildi.

Genelgede, “Ancak, bazı sivil toplum kuruluşları tarafından zaman zaman basın açıklaması adı altında kamu düzenini bozan, kitlesel katılımlarla trafiğin akışını engelleyen, çevre ve gürültü kirliliğine yol açan, gece vakitlerine kadar süren kanuna aykırı eylemlerde bulunulup, etkinlikler düzenlendiği görülmektedir” denildi.

Genelde, basın açıklamalarında şu esaslara uyulması istendi:



'2 saati geçmesin'



- Şiddet içermeyen, kamu düzenini bozmadan, makul sürede (iki saati geçmemek üzere) gürültü ve çevre kirlliğine yol açmadan, yaya ve araç trafiğine engel olmayacak sayıda katılımla gerçekleştirilen yazılı veya sözlü açıklamalar basın açıklaması olarak değerlendirilecek.

- Basın açıklaması yapmak amacıyla herhangi bir yerden başka bir yere kamu düzenini bozacak şekilde gösteri amaçlı toplu yürüyüş yapılamayacak.

- Mülki idare amirliği tarafından yargı kararları ile oluşan içtihat çerçevesinde basın açıklaması yapılamayacak yerler, önceden belirlenebilecek.

- Basın açıklaması öncesi yapılacak çağrılar ile basın açıklamaları sırasında el ile taşınabilir ses yükseltici cihazlar haricinde ses yükselten cihazlar kullanılamayacak. Bu amaçla sabit platform kurulamayacak.

- Sivil toplum kuruluşları, yönetim, denetim, genel kurul toplantıları ile üyelerine yönelik kendi tüzüklerine göre yapacakları etkinliklerin dışında halka açık düzenleyecekleri kapalı yer toplantılarında kamu düzeninin bozulması veya suç işleneceğine dair ciddi emarelerin ortaya çıkması halinde, mülki amirin izniyle ses ve görüntü kaydı alınabilecek.

- Genelgeye uyulmaması ve yapılan ikazlara rağmen ihlalin devam etmesi durumunda basın açıklamaları kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşü olarak değerlendirilecek.